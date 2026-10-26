我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅根父親藏女童裸照、證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了

富豪本人為何總是領低薪？加州想用公投查他們總資產

外資追捧中債 投資者視為分散風險重要工具

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著中國國債在國際指數中的權重穩步攀升，意味全球投資者正將其視為分散風險的重要工...
隨著中國國債在國際指數中的權重穩步攀升，意味全球投資者正將其視為分散風險的重要工具，境外機構配置人民幣債券的意願進一步增強。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

富時羅素數據顯示，中國國債在WGBI權重持續上升至11.9%，外資因其獨立行情、低相關性與制度完善，愈發視其為分散風險的重要配置工具。

指數編製公司富時羅素最新數據顯示，在富時世界國債指數（WGBI）的9月指數概況中，按權重計，中國占指數的11.9%，持續穩居該指數僅次於美國的第二大國債市場。

隨著中國國債在國際指數中的權重穩步攀升，意味全球投資者正將其視為分散風險的重要工具，境外機構配置人民幣債券的意願進一步增強。

富時世界國債指數是富時羅素追蹤資金量最大的旗艦指數產品，涵蓋全球超過20國的固定利率投資級主權債券，整體指數本身對應的債券市值超過35兆美元，追蹤該指數的被動資金約2.5兆至3兆美元，是全球政府債券指數的標桿。

富時羅素自2021年11月起，於36個月內分階段將中國政府債券納入其旗艦指數WGBI。在當時，中國市場占世界國債指數權重5.25%左右，為第六大市場（僅次於美國、日本、法國、義大利和德國）。到了2024年10月，中國政府債券權重首次超過了日本政府債券，成為該指數的第二大市場。截至2024年11月底，在WGBI中，中國市場權重為10.17%。

中國國債在WGBI權重穩定攀升，背後的原因在於中國政府債券發行量增長以及人民幣升值。

今年下半年以來，歐美日央行先後升息，部分經濟體債市出現較大波動，但中國債券市場整體保持穩健。中國債市走出「獨立行情」亦備受關注。

數據顯示，中國國債殖利率與WGBI及其他多個主要國債市場的殖利率相關性相對較低。根據2011年至2026年的月度數據，中國國債與五個主要市場國債殖利率相關係數均低於0.2。

對於中國債券市場獨立行情的成因，渣打中國副行長、金融市場部總經理及戰略產品發展總監楊京認為，底層邏輯是境內外經濟與通膨周期的錯位有直接關係。今年，海外債券市場面臨巨大的調整和拋售壓力，相較來看，人民幣債券市場殖利率低位穩定運行。

楊京並指，人民幣資本市場基礎設施建設不斷深化，特別是債券通和互換通拓展了抵押品、流動性以及風險管理的選擇，提升境外機構持有人民幣資產的意願，市場流動性進一步提升。

對於下階段中國債券市場發展，富時羅素亞太區固定收益、貨幣及大宗商品高級分析師陳映霖指出，焦點或將不再主要取決於市場准入，而更取決於可投資性。對國際投資者而言，人民幣債券的投資價值仍將取決於其分散風險效果、流動性、基準代表性以及風險調整後回報。

精華 FAQ

  • 最新9月指數概況顯示，中國在富時世界國債指數中的權重為11.9%，穩居僅次於美國的第二大國債市場，反映國際資金對中國債市的配置比重持續提高。

  • 主因是中國國債與多個主要市場的殖利率相關性偏低，能提供分散效果；加上境內外經濟與通膨周期錯位，使人民幣債券在海外波動時仍相對穩定。

  • 富時羅素認為，重點已不僅是市場准入，而是可投資性，包括分散風險效果、流動性、基準代表性，以及風險調整後回報，這些將決定外資是否持續加碼。

債券 利率 國債

上一則

中國車市「超預期低迷」恐探10年低點

下一則

Anthropic上市申請文件曝光：半年虧810億美元 近半營收靠3大對手

延伸閱讀

印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市
日資狂掃國債 上半年度達1190億美元 規模17年新高

日資狂掃國債 上半年度達1190億美元 規模17年新高
避險資金湧入 美債殖利率降 投資機構大買原因曝光

避險資金湧入 美債殖利率降 投資機構大買原因曝光
中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金

中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

2026-10-22 23:32

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走