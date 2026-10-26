外資追捧中債 投資者視為分散風險重要工具

隨著中國國債在國際指數中的權重穩步攀升，意味全球投資者正將其視為分散風險的重要工具，境外機構配置人民幣債券的意願進一步增強。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 富時羅素數據顯示，中國國債在WGBI權重持續上升至11.9%，外資因其獨立行情、低相關性與制度完善，愈發視其為分散風險的重要配置工具。

指數編製公司富時羅素最新數據顯示，在富時世界國債 指數（WGBI）的9月指數概況中，按權重計，中國占指數的11.9%，持續穩居該指數僅次於美國的第二大國債市場。

隨著中國國債在國際指數中的權重穩步攀升，意味全球投資者正將其視為分散風險的重要工具，境外機構配置人民幣債券 的意願進一步增強。

富時世界國債指數是富時羅素追蹤資金量最大的旗艦指數產品，涵蓋全球超過20國的固定利率 投資級主權債券，整體指數本身對應的債券市值超過35兆美元，追蹤該指數的被動資金約2.5兆至3兆美元，是全球政府債券指數的標桿。

富時羅素自2021年11月起，於36個月內分階段將中國政府債券納入其旗艦指數WGBI。在當時，中國市場占世界國債指數權重5.25%左右，為第六大市場（僅次於美國、日本、法國、義大利和德國）。到了2024年10月，中國政府債券權重首次超過了日本政府債券，成為該指數的第二大市場。截至2024年11月底，在WGBI中，中國市場權重為10.17%。

中國國債在WGBI權重穩定攀升，背後的原因在於中國政府債券發行量增長以及人民幣升值。

今年下半年以來，歐美日央行先後升息，部分經濟體債市出現較大波動，但中國債券市場整體保持穩健。中國債市走出「獨立行情」亦備受關注。

數據顯示，中國國債殖利率與WGBI及其他多個主要國債市場的殖利率相關性相對較低。根據2011年至2026年的月度數據，中國國債與五個主要市場國債殖利率相關係數均低於0.2。

對於中國債券市場獨立行情的成因，渣打中國副行長、金融市場部總經理及戰略產品發展總監楊京認為，底層邏輯是境內外經濟與通膨周期的錯位有直接關係。今年，海外債券市場面臨巨大的調整和拋售壓力，相較來看，人民幣債券市場殖利率低位穩定運行。

楊京並指，人民幣資本市場基礎設施建設不斷深化，特別是債券通和互換通拓展了抵押品、流動性以及風險管理的選擇，提升境外機構持有人民幣資產的意願，市場流動性進一步提升。

對於下階段中國債券市場發展，富時羅素亞太區固定收益、貨幣及大宗商品高級分析師陳映霖指出，焦點或將不再主要取決於市場准入，而更取決於可投資性。對國際投資者而言，人民幣債券的投資價值仍將取決於其分散風險效果、流動性、基準代表性以及風險調整後回報。