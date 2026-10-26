我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅根父親藏女童裸照、證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了

富豪本人為何總是領低薪？加州想用公投查他們總資產

Nvidia先進封裝變革 聯電、力積電夯

記者李孟珊／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達先進封裝大變革，將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞...
輝達先進封裝大變革，將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達推動中介層上整合光學技術，帶動中介層成為AI封裝新戰略物資，聯電與力積電因布局矽中介層、矽光子與先進封裝而受市場看好。

輝達(NVIDIA)先進封裝大變革，宣布正開發全新「中介層上整合光學」（OOI）技術，已有原型樣品，以更大面積的中介層取代現行有機封裝基板，並將光學引擎直接移至運算晶片所在的中介層。這將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞。

輝達指出，「中介層上整合光學」透過短距離、細間距布線，將光學引擎搬上運算晶片所在的中介層，讓電訊號不必繞經有機基板，提升傳輸效率、降低功耗，同時提升頻寬密度，突破AI晶片對外傳輸瓶頸，與目前GPU透過中介層高速連接高頻寬記憶體（HBM）的思路相近。

業界認為，輝達的GPU已引爆先進封裝需求，後續邁入「中介層上整合光學」技術，將掀起業界新一波熱潮。「中介層上整合光學」最大的突破，在於將光學引擎從目前的有機封裝基板，移至運算晶片所在的中介層，中介層用量與角色將更重要，也將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資。

台廠中，聯電、力積電均已布局中介層，可望搭上輝達光電整合與先進封裝升級趨勢，成為當紅炸子雞。

聯電投入中介層多時，正積極擴產，並導入深溝槽電容的2.5D封裝方案已出貨予主要客戶，主動式中介層也與多家客戶進行驗證，持續拓展AI應用。

聯電相關技術涵蓋矽中介層、深溝槽電容、晶圓級混合鍵結及主動式中介層，並與封測廠合作開發量產方案，從晶片互連、電源效率到異質整合，擴大先進封裝服務範圍，爭取後續客戶導入商機。

聯電另一項優勢是同步掌握矽光子製造，今年7月已交付與SILITH合作的首批12吋量產光子晶片，並持續拓展CPO及光學I／O應用，在光電整合程度提高，該公司可望從中介層、光子晶片兩端爭取商機，增加參與客戶新產品開發的機會。

力積電將矽中介層列入公司「3D AI Foundry」戰略重點，並對外展示相關先進封裝關鍵零組件，結合集團客戶的矽智財與產品設計能力，擴大AI代工服務，公司並調整既有生產資源，朝高附加價值產品發展，為承接新應用預作準備。

力積電規劃，透過P3廠等既有資源擴大中介層布局，並結合深溝槽製程發展高密度矽電容，前者負責晶片間的高速互連，後者有助改善供電品質，兩項技術相互搭配，擴大切入先進封裝市場的機會。

精華 FAQ

  • 核心是「中介層上整合光學」(OOI)，把光學引擎直接移到運算晶片所在的中介層，以更大面積中介層取代現行有機封裝基板，提升整體整合效率。

  • 因為它能縮短電訊號傳輸距離，避免繞經有機基板，進而降低功耗、提升傳輸效率與頻寬密度，有助突破AI晶片對外高速傳輸不足的限制。

  • 聯電已布局矽中介層、深溝槽電容與矽光子製造，並推進主動式中介層；力積電則把矽中介層納入3D AI Foundry戰略，透過既有產能切入高附加價值封裝市場。

輝達 NVIDIA

上一則

鴻海攜手Nvidia 秀5大硬體實力

下一則

摩根史坦利：中國股市恐再跌10-15%

延伸閱讀

輝達擴大供應量能夥伴 點名三台廠

輝達擴大供應量能夥伴 點名三台廠
Nvidia衝刺機器人 傳加碼投資新創10億元

Nvidia衝刺機器人 傳加碼投資新創10億元
封測業迎最強漲價潮 日月光、京元電等大進補

封測業迎最強漲價潮 日月光、京元電等大進補
成熟製程市況熱 價量齊揚 本季全球產能利用率衝上91%

成熟製程市況熱 價量齊揚 本季全球產能利用率衝上91%

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

2026-10-22 23:32

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走