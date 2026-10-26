AI業搶貨 美籍航空業者派包機飛台搶運高科技產品

AI摘要 文章摘要整理： AI伺服器與高科技產品出貨強勁，帶動美籍航空包機來台搶貨，運價攀升至今年高點；華航與長榮航看好第4季貨運與客運動能持續增溫。

AI引爆航空貨運搶貨大戰，美籍航空業者大舉調派包機來台搶運高科技產品，單月近百架次，美國線急單運價每公斤突破400元（台幣，下同），短線價格漲逾一成、創今年以來新高。

2026長榮航空馬拉松25日開跑，總經理孫嘉明昨主持鳴槍起跑儀式後受訪時表示，AI貨運全年幾乎沒有淡季，隨著年底消費性電子拉貨旺季到來，第4季運價還有上漲空間。

華航 對今年貨運市場同樣看好，直言只能用「非常、非常好」形容，部分航班甚至出現艙位一位難求的情況。隨著AI產業持續擴大投資，相關設備、零組件及伺服器等產品對航空運輸的需求提高，高附加價值貨源已成為支撐航空貨運市場的重要動能。

華航、長榮航同步指出，這波航空貨運熱潮主要受到AI伺服器、半導體設備及相關高科技產品出貨需求帶動，加上傳統航空貨運旺季來臨，市場艙位供不應求，美國電子業者甚至直接從美國調派貨運包機來台載貨，近期美籍航空包機來台數量明顯增加，光上個月就有近百架次，顯示美國市場對台灣高科技產品的需求相當迫切。

台灣物流業者指出，目前台灣出口美國航空貨運平均報價每公斤約280至310元，加計每公斤77元燃油附加費後，合計達357至387元；若貨主要求優先安排艙位、指定航班或確保交貨時效，還須支付額外費用，部分急單及特殊貨載實際運價已突破每公斤400元，創今年以來高點。

孫嘉明表示，AI產業需求持續擴大，相關企業獲利能力強，對航空運費的承受能力也較高，因此對運價具有直接支撐效果。不同於過去航空貨運主要依賴年底消費性電子出貨旺季，今年AI產品幾乎全年持續出貨，使航空貨運淡旺季界線逐漸模糊。

針對美籍航空業者也加入搶運行列。孫嘉明指出，近期甚至有美國電子業者直接從美國調派貨運包機來台載貨，反映AI及高科技產品運輸需求旺盛，航空公司不僅要爭取貨源，也必須設法滿足客戶指定航班、快速交貨等需求。

展望第4季，華航、長榮航均認為，11月起歐美節慶商品進入出貨旺季，加上AI相關貨運需求持續強勁，貨運市場供需仍將維持緊俏，運價有望進一步走揚。

長榮航也將持續爭取高附加價值貨源，掌握這波航空貨運商機。

客運方面，孫嘉明指出，隨年底耶誕節及農曆春節假期到來，東北亞、歐洲、紐澳及兩岸航線載客表現均強勁。

長榮航預計12月開航印度德里航線，首兩班機目前已客滿，反映印度往返台灣及轉往北美的客源需求充裕，客貨運市場同步維持成長動能。