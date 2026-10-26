我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

中國電動重型卡車單月滲透率首破50% 銷量賣贏燃油車

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國電動重卡9月單月滲透率首破50%，銷量超越燃油車，顯示市場已由油電競爭轉向不同電動技術路線與補能生態的比拼。

中國電動重型卡車（重卡）9月單月滲透率首次突破50%，達50.28%，意味著新能源重卡銷量已超過燃油重卡。電池巨頭寧德時代最近喊出，重卡電動化的下半場，即將進入‌‌「電電競爭」階段，意指電動重卡行業在油電之爭基本結束後，進入不同電動化技術路線比拼新階段。‌

中國車企、電池廠商近期也將戰場鎖定在電動重卡。不過電動重卡生態充滿挑戰，迫使寧德時代從電池供應商加速向能源運營布局。

澎湃新聞報導，2022年中國電動重卡滲透率僅為5.2%；2025年全年終端銷售23.1萬輛，年增182%，滲透率抬升至約28.9%；2026年在傳統銷售旺季及設備更新補貼政策的帶動下，9月重卡滲透率突破50%，創下歷年單月新高。

近年，中國補能企業在電動重卡多有動作，比如寧德時代提出電池+換電運營，成立天行Ⅱ「電電增程」、騏驥換電生態，已聯合14家車企共建；啓源芯動力在重卡換電網絡布局超1800座充換電站，兼容105家車企731款車型；國軒高科推出「電啦啦」系統，計畫2026年建設1000個站點。

據景略諮詢發布「（2026—2031年）全球及中國新能源重卡行業市場發展報告」顯示，中短途運輸在中國新能源重卡市場中的市佔，已從2021年的75.7%攀升至2025年的87.6%；長途運輸場景在2024年之前幾乎處於空白狀態，2024年市占僅0.2%，2025年提升至0.9%。換言之，真正占重卡保有量和碳排放的跨區域幹線運輸才剛起步。

精華 FAQ

  • 因為9月單月滲透率首次突破50%，達50.28%，代表新能源重卡銷量已超過燃油重卡，象徵行業從油電之爭進入新階段。

  • 2022年滲透率僅5.2%，到2025年全年終端銷售增至23.1萬輛、年增182%，滲透率升至約28.9%；2026年9月更突破50%。

  • 競爭已從燃油車替代轉向電動技術與補能生態，包括寧德時代的電池加換電、啓源芯動力的換電網絡，以及國軒高科的站點布局。

上一則

晶片業財報掀牌 市場緊盯關鍵48小時

下一則

Anthropic推Claude模式 AI代理邁向自動化 台鏈沾光

延伸閱讀

中國動力電池出口量火熱 前三季年增54%

中國動力電池出口量火熱 前三季年增54%
中國車市連12個月下滑 9月零售年減28%

中國車市連12個月下滑 9月零售年減28%
日產、本田車廠單月銷量 在中國大跳水

日產、本田車廠單月銷量 在中國大跳水
華為：智慧汽車正出現三大變化

華為：智慧汽車正出現三大變化

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
紐約證交所。（歐新社）

美股期指反彈…油價自110美元高檔回跌 本周指望科技財報救大盤

2026-10-18 19:38
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
馬斯克承諾，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。（路透）

馬斯克送大禮 承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

2026-10-19 08:10

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變