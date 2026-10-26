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iPhone折疊機秒殺 台協力廠趕工

記者陳昱翔／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

iPhone Duo開賣後迅速售罄，蘋果因需求遠超預期而追加訂單、催促供應鏈趕工，台灣組裝與零組件廠可望同步受惠。

蘋果首款折疊機iPhone Duo 23日在官網及各大通路開賣後，迅速被搶購一空。供應鏈傳出，蘋果已要求協力廠加速趕工，甚至追加三成訂單，藉此滿足市場需求；外界看好，鴻海、台積電、新日興等台廠都將受惠。

據悉，iPhone Duo開賣當天所有機型均完售，第二波出貨日預計要到2027年1月22日，顯見儘管新機要價不菲，果粉買氣依舊火熱。

業界表示，從先前的預購以及開賣後狀況來看，iPhone Duo首波備貨量顯然嚴重不足，一方面是受到組裝良率影響，一方面也是果粉需求遠超乎蘋果預期，導致備貨量嚴重不足，第二波出貨需等到明年初。

業界分析，對蘋果而言，打鐵勢必要趁熱，下令供應鏈加速趕工相當合理，畢竟消費性產品有既定的生命周期，「拖愈久對搶攻市占率愈不利」，此刻如何提高產能，是蘋果當前最大挑戰。

根據各家市調機構預估，原本預期iPhone Duo今年備貨量僅600萬支，隨著需求激增，如今備貨量上到至800萬支至1000萬支，2027年出貨量上看3300萬支。

若以市調機構上修後的出貨目標推算，預估iPhone Duo有望搶下明年全球折疊機市場約四成市占率，很可能擠下三星，成為新一代全球折疊機霸主，引發市場大洗牌。

供應鏈方面，iPhone Duo組裝由鴻海獨家操刀，核心處理器晶片為台積電代工，最關鍵的軸承零組件則是鴻海與新日興的合資公司供應，第二供應商為美商安費諾。

精華 FAQ

  • 報導指出，首波備貨量明顯不足，主因包括組裝良率受影響，以及果粉需求遠超蘋果預期，導致開賣當天各機型迅速完售。

  • 蘋果已要求協力廠加速趕工，並傳出追加約3成訂單，希望盡快拉高產能、縮短交期，避免在消費性產品生命周期內錯失市占率。

  • 鴻海負責獨家組裝，台積電代工核心處理器晶片，新日興則與鴻海合資供應關鍵軸承零組件，因此在訂單擴大下都可望受惠。

iPhone 鴻海 供應鏈

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