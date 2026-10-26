全球最大 中國首個電力超市上路 打破省間壁壘

中國首個區域電力市場--南方區域電力市場營運。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國首個南方區域電力市場正式上路，覆蓋5省區與多元主體，藉統一規則打破省間壁壘，並以大規模交易支撐綠電流動、AI算力與產業升級。

中國首個區域電力市場--南方區域電力市場正式營運，覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南所有發電企業、售電公司、電力用戶及獨立儲能、虛擬電廠等新型主體，全部參與市場競爭，被視為是全球最大、最繁忙的「電力超市」。

五省區市場經營主體註冊數量已經超過29萬家，約占中國全國總量四分之一，包含煤電、水電、核電、風電、太陽光電等都放到一個市場裡買賣，按同一套規則競價交易。

南方區域電力市場開業後，將打破省間壁壘‌。在過去，雲南水電想賣到廣東，常因規則不一送不出去。現在五省區統一規則、同台競價，電力可在更大範圍流動，實現資源優化配置。

‌同時，該市場將支撐中國AI和產業升級‌。業內人士指出，電力是算力競爭的基礎，統一市場讓西部綠電精準輸往大灣區資料中心和工廠，緩解東部用電壓力。‌‌據了解，該市場今年支撐南方五省區用電負荷28次創新高，未出現缺電、限電。

‌今年1至9月，南方區域電力市場交易累計電量近9千億千瓦時（kWh，一度電），占全網售電量比率超過七成；新增售電量中，有四成是新能源提供；最大單日出清電量超40億千瓦時，發受電量規模超過英國、法國、德國三國用電量總和。

南方區域電力市場新增售電量中四成來自新能源，區域新能源發電利用率保持95%以上，支撐新能源成為全網第一大電源。

同時，綠電綠證交易規模領跑，超過200家港澳台企業，透過市場採購綠證，寮國新能源首次入市交易，累計交易電量超10億千瓦時，探索面向瀾湄區域的跨境電力市場合作。