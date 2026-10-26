中國AI代理熱 引爆平台生態戰

阿里千問「任務助理」‌走「API協議授權」路線，全面打通阿里生態內的淘寶、飛豬、高德、支付寶等應用，用戶授權後可自動完成比價、訂酒店、點外賣等跨App任務，操作全程有完整審計日誌，安全性更高。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 中國AI代理跨App操作引發平台生態攻防，超過150款主流App限制外部自動操作；市場則分化為讀屏模擬與API授權兩條路線，未來可能走向分層共生。

中國AI 代理跨應用（App ）操作引發平台生態之爭。超過150款主流App拒絕豆包等外部AI代理自動操作，覆蓋騰訊、阿里、快手、美團等生態，金融類App整體被劃入主動限制範圍。‌‌

分析師指出，AI代理可能改變平台流量入口與商業模式，但App業者仍顧慮資安、個資及責任歸屬。核心矛盾在於：AI代理一旦替使用者操作，App的廣告曝光、推薦排序、支付入口等資料將被‌‌「架空」，直接衝擊平台商業模式。‌‌

目前中國個人消費級跨應用AI代理有豆包手機助手‌、阿里千問「任務助理」‌及階躍星辰STEPX Neo‌等。其中，豆包手機助手‌採用「讀屏+模擬點擊」技術路線，透過識別螢幕介面類比人工觸控操作，無需App廠商提前開放介面，理論上可覆蓋大多數手機App，但目前已被微信、淘寶及多家金融機構等超150款主流App限制自動操作許可權。

阿里千問「任務助理」‌走「API協議授權」路線，全面打通阿里生態內的淘寶、飛豬、高德、支付寶 等應用，用戶授權後可自動完成比價、訂酒店、點外賣等跨App任務，操作全程有完整審計日誌，安全性更高。

階躍星辰STEPX Neo‌透過與支付寶、攜程等近百家企業簽署合作協定開放介面，實現跨應用自動操作，覆蓋票務、出行、本地生活等低敏感場景，是中國國內少數大規模落地API路線的消費級AI代理。

業內人士指出，行業趨勢發展可能是‌「分層共生」，也就是外賣、打車、票務等低敏感場景逐步開放合作。‌‌