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18檔商品開募 中國首批主動式ETF爆認購潮

記者林宸誼／綜合報導
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中國首批18檔主動ETF本周五開賣。(本報資料照片)
中國首批18檔主動ETF本周五開賣。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中國首批18檔主動式ETF開募即掀認購潮，多檔提前結束募集且首日吸金逾130億元，市場並將此視為A股調整下的穩市與配置機會。

中國首批18檔主動式ETF於23日啟動募集，市場認購反應非常熱烈，除了投資人踴躍參與外，多家公募基金巨頭也紛紛祭出「真金白銀」認購旗下的主動式ETF，多檔在一天內募集完成。

新浪財經報導，包括易方達品質均衡主動管理ETF、富國價值優選量化選股主動管理ETF和摩根大盤成長主動管理ETF已發布提前結束募集並進行比例配售的公告。也就是每家額度人民幣20億元，超過募集額度者將照比例認購，合計18檔將募集人民幣360億元。

另據通路統計，18檔主動ETF首日募集合計逾人民幣130億元。其中，易方達基金以人民幣24.9億元、摩根基金以人民幣22.33億元位居前列。富國基金同樣「一日售罄」，但數據待更新，暫未計入合計。　

由於近期A股跌跌不休，引發外界對於官方一口氣放行18檔主動式ETF有救市的意味。昨天A股開低走高，上證綜指收3,690點，上漲0.89%。

摩根大盤成長主動股票ETF基金經理李博表示，近期下跌較快板塊估值已接近理想水平，強勁盈利預期可能依然扎實，在市場調整之後，TMT板塊（科技、媒體、通信）與紅利股的40日滾動收益差已回落至歷史經驗範圍內的極低水平，AI硬體類股票的遠期本益比也降至2023年以來的最低點。

國泰鑫匯均衡收益主動ETF基金經理程洲與朱碧瑩指出，當前權益市場仍具備結構性機會，主要市值型ETF持續獲得資金淨流入，上市公司買回庫藏股增多，釋放出積極的穩市信號；同時，前期局部交易擁擠的情況已有所緩解，市場交易結構較此前明顯改善。整體來看，經過前期調整後，市場的整體配置價值和結構性機會仍值得關注。

澎湃新聞報導，根據先前公告，易方達、華夏、富國、匯添富、摩根等18家基金公司旗下主動ETF於23日開啟募集，多數產品發售截止日為10月29日，僅售五個交易日，部分產品募集結束時間至11月5日。

精華 FAQ

  • 這次共有18檔中國首批主動式ETF同步上線，並於23日正式開啟募集。多數產品募集期較短，部分僅5個交易日，顯示市場對這類新產品反應相當熱烈。

  • 易方達品質均衡主動管理ETF、富國價值優選量化選股主動管理ETF與摩根大盤成長主動管理ETF都已公告提前結束募集並採比例配售，單檔額度為20億元，超額部分按比例認購。

  • 因為A股近期表現偏弱，官方一次放行18檔主動式ETF被視為政策支持訊號。加上首日募資逾130億元、基金公司自購踴躍，市場認為有助提振信心並提供資金承接。

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