我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普罵「不尊重國歌」詹姆斯：今天新聞太少嗎？

梅蘭妮亞介入 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

詞元均價上漲九成 中國AI大模型服務 揮別價格戰

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國大模型詞元服務今年以來的均價升至人民幣13.4元，顯示大模型已告別價格戰。（...
中國大模型詞元服務今年以來的均價升至人民幣13.4元，顯示大模型已告別價格戰。（取材自新京報）

AI摘要

文章摘要整理：

中國AI大模型服務今年告別價格戰，詞元均價大漲近1倍，主因是高端企業級模型需求增加；雖然速度提升，但整體價格與效能仍低於海外。

中國AI大模型服務價格回升。中國信通院等機構23日發布報告指出，中國大模型詞元（Token）服務今年以來的均價升至人民幣13.4元，較去年下半年的人民幣6.8元上升約97.9%。顯示大模型已告別價格戰，進入性能優先的理性發展階段。

不過，相較海外同類型的大模型同期平均價格約人民幣117.8元，約為中國的8.8倍，顯示中國AI大模型的服務價格依舊遠低於海外競爭對手。

IT之家報導，由中國信通院人工智能研究所、人工智能大模型及軟硬件評測工信部重點實驗室，以及中國人工智能產業發展聯盟聯合發布的「大模型詞元服務性能監測報告（2026年）」，主要根據今年1至8月監測數據，分析大模型服務的調用成功率、輸出速度、首詞時延、穩定性、價格及上下文長度等指標。

該報告指出，價格大幅回升並非產業成本上漲，而是市場結構已改變，過去兩年的產業價格戰主因輕量入門級大型語言模型壓低價格搶市，但2026年以來，企業級客戶對於具備複雜推理、長上下文、多模態互動能力的高端旗艦模型的需求集中爆發，對於高端GPU運算資源的消耗是普通輕量模型的數倍，算力供不應求，直接帶動產業平均價格快速走升。

隨AI大模型加快落地，中國詞元使用量持續攀升。今年6月，中國日均詞元消耗量約500兆，為去年12月的近四倍。愈來愈多「模型即服務」（MaaS）平台，透過公有雲API向用戶提供大模型服務，但用戶仍面對服務表現難以判斷、平台選擇困難等問題。

服務速度方面，今年8月，中國境內模型平均每秒輸出詞元數（TPS）達78.2個，較去年平均每秒38.2個增加逾一倍。不過，海外模型同期平均每秒輸出112.8個詞元，仍高於中國。

精華 FAQ

  • 根據中國信通院等機構報告，今年中國大模型詞元服務均價升至13.4元，較去年下半年6.8元上升約97.9%，顯示市場已從價格競爭轉向性能競爭。

  • 報告指出，價格上漲並非因產業成本增加，而是高端旗艦模型需求集中爆發，企業更重視複雜推理、長上下文與多模態能力，帶動高端GPU算力需求大增。

  • 雖然中國模型價格明顯低於海外，同期平均僅約海外的1/8.8，但在輸出速度上仍有差距；今年8月中國平均TPS為78.2，低於海外的112.8。

人工智能

上一則

中東供應風險攀升 布蘭特原油價格創半年來最高

下一則

台餐飲壓力 CPI連5月超過通膨警戒線

延伸閱讀

南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…

南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…
中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單

中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單
中國AI大模型海外周調用量 連續24周超越美國稱冠

中國AI大模型海外周調用量 連續24周超越美國稱冠
中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
紐約證交所。（歐新社）

美股期指反彈…油價自110美元高檔回跌 本周指望科技財報救大盤

2026-10-18 19:38

超人氣

更多 >
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD