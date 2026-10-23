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台餐飲壓力 CPI連5月超過通膨警戒線

記者陳素玲林海、編譯陳律安／綜合報導
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學者認為，台灣餐飲業的食材、人事、能源、租金成本都在上漲，未來每一年餐飲業漲價的...
學者認為，台灣餐飲業的食材、人事、能源、租金成本都在上漲，未來每一年餐飲業漲價的可能性非常高，「不要以為這次漲了就結束」。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

受國際能源與本地成本上升影響，台灣CPI連5個月站上通膨警戒線，外食費也持續走高，餐飲業者多半只能將壓力轉嫁給消費者。

台灣餐飲、外食價格連年高漲，加上今年2月美伊戰事開打之後，台灣消費者物價指數（CPI）已經連續5個月超過通膨警戒線。

台灣主計總處資料顯示，去年到今年初總體CPI年增率都在2%以下，直到2月美伊戰事爆發後，隨著國際能源價格持續上升，今年5月到9月CPI都在2%以上，連5個月超過通膨警戒線。

近1年數據顯示，外食費年增率從去年第二季的3.4%、3.5%略為下降到3%左右，但是降幅相對有限。近期更是連4個月重回3%以上，壓力不減，外食族非常有感。

雖然抬政府在油價、電價上極力控制，但對於餐飲業而言，租金、人事成本一直在增加，加上缺工因素，必須要拉高薪資才能找得到員工，對於業者來說，壓力不會減少，只會愈來愈大，為求不虧損，只能把壓力轉嫁到消費者身上。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，廠商反映成本不會是所有商家一起漲價，每家會根據其營運成本陸續調漲，造成大家覺得常常有廠商漲價；其次，外食費具有僵固性，漲價後很難再下跌，不過廠商也會考慮市場競爭，餐飲業屬於進入門檻較低，消費者選擇也比較多，商家也會考慮漲價幅度及頻率。

中央大學經濟系教授吳大任指出，對餐飲業來說，影響到成本的食材、人事、能源、租金都在上漲，外食費自然居高不下。他指出，9月中南部雨勢很大，蔬菜水果價格居高不下，很多依賴進口的食材，異常氣候也讓長期趨勢價格看漲，同時，基本工資連續調漲，餐飲業很多員工特別是計時員工是用基本工資，也會增加人事成本，加上租金、水電等，業者還是要將本求利，漲價無可厚非。

吳大任也說，有些廠商是一有風吹草動就先預判而漲價，有些則是成本真的增加以後才漲，因此，未來餐飲業每一年都漲價的可能性非常高，「不要以為這次漲了就結束」。

精華 FAQ

  • 主因是2月美伊戰事後國際能源價格上升，加上台灣整體物價回穩有限，導致5月到9月CPI都維持在2%以上，連續5個月超標。

  • 外食費年增率雖曾從去年第二季的3.4%、3.5%略降到約3%，但降幅有限，近期又連4個月回到3%以上，顯示外食族仍持續感受到漲價壓力。

  • 餐飲業成本同時受到食材、人事、能源與租金上漲影響，還有缺工與基本工資調升，使業者必須提高售價維持獲利，因此未來每年都可能持續漲價。

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