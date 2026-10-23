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鴻海砸12億美元擴大海外製造 瞄準伺服器需求

記者蕭君暉／台北即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

鴻海宣布砸下12.03億美元增資旗下子公司，市場解讀為加速擴充AI伺服器、歐洲製造與捷克產能，以強化全球供應鏈布局。

鴻海昨（23）日公告增資旗下三家子公司，合計金額12.03億美元。外界推測主要用於擴增相關市場的人工智慧（AI）伺服器產能，在全球AI伺服器持續穩居龍頭地位。

鴻海首先公告以11.01億美元取得旗下子公司eCMMS Precision Singapore Pte. Ltd.，取得目的是長期投資。

鴻海也連續公告兩件歐洲投資案。包括公告增資旗下子公司Foxconn AI Solution（FR）SAS股權，投資5,800萬美元（約新台幣18.87億元），外界推測主要是擴大歐洲AI市場布局；以及以4,400萬美元（約新台幣14.32億元）取得旗下子公司Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.股權，取得目的為長期投資，外界推測主要是擴增捷克廠產能。

鴻海今年中宣布攜手法國先進運算與人工智慧（AI）領域的領導者Bull，在法國與捷克兩地生產AI伺服器與基礎設施，首度揮軍歐洲主權AI市場，初期投資金額超過1.2億歐元。鴻海規劃中的歐洲主權AI設施可望在歐洲當地生產，製造與初步測試將在鴻海捷克Pardubice工廠，在Bull的法國Angers工廠組裝、整合與系統級驗證。

此合作方案將結合Bull在AI系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，揮軍歐洲AI市場，提供運算系統及相關組件在內的AI基礎設施。

鴻海今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成，因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，強化全球製造與自動化布局。

精華 FAQ

  • 鴻海此次公告增資旗下3家子公司，包括新加坡的eCMMS Precision、法國的Foxconn AI Solution，以及捷克的Foxconn European Manufacturing Services，合計金額達12.03億美元。

  • 外界普遍推測，這筆資金主要用於擴大AI伺服器產能、布局歐洲AI市場，並強化捷克等海外製造基地的供應能力，以因應區域製造與需求成長。

  • 鴻海今年中與法國Bull合作，在法國與捷克生產AI伺服器與基礎設施，初期投資逾1.2億歐元，分工涵蓋製造、測試、組裝整合與系統驗證。

鴻海 人工智慧

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