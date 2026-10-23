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台工業製造業生產 連31個月正成長

記者洪安怡／台北即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台灣9月工業與製造業生產指數同創歷年同月新高，年增率皆逾19%，AI、半導體與消費性電子需求支撐後續動能，傳產也逐步回升。

台灣AI生產動能持續強勁，經濟部23日公布9月工業生產指數140.76、製造業生產指數143.31，雙創歷年同月新高，年增率分別達19.17%、20.21%，皆為連31個月正成長。

值得注意的是，9月工業及製造業生產指數雖雙創歷年同月新高，但均較8月回落，未能再刷新歷年單月新高紀錄，製造業生產表現也略低於經濟部原先預期。

經濟部統計處副處長陳玉芳分析，主要是電腦電子產品及光學製品業生產不如預期。不過，該產業已連39個月正成長，寫下歷來最長連續成長紀錄，生產動能仍強勁。

受年終備貨需求帶動，第3季工業生產指數143.07，與上年同季比較，工業生產大幅增加21.95%，其中製造業強勁增加23.05%。均呈現雙位數高速成長態勢。累計前九月工業生產指數年增20.53%，製造業生產指數年增21.83%。

展望第4季，經濟部預估10月製造業生產可望延續雙位數成長。陳玉芳表示，第4季製造業生產年增幅可能較第3季收斂，但仍有兩大因素支撐生產動能，包括消費性電子進入傳統旺季，國際品牌新品銷售及歐美採購需求可望挹注生產；以及AI應用需求持續暢旺，帶動半導體相關供應鏈增產，仍可維持成長態勢。

統計顯示，電子零組件業9月生產指數165.63，創下單月新高，年增23.62%，已連33個月正成長；電腦電子產品及光學製品業生產指數329.11，則是歷年同月新高，年增45.92%。

機械設備業表現突出，9月生產指數116.44，是歷年單月新高，年增26.02%，主要受惠半導體廠商持續擴充先進製程及高階封測產能，加上工具機訂單續增，帶動相關設備及零組件增產。

基本金屬業更是由負轉正，年增1.39%，陳玉芳解釋，除了半導體等電子零組件需求成長，市場需求亦緩步回溫，帶動熱軋鋼捲板、鋼胚等產品增產。

汽車及其零件業則受惠市場需求增溫及國內客運車輛電動化政策，年增2.35%，結束連三個月負成長；相較之下，僅化學材料及肥料業年減4.29%，寫下連八個月負成長。

陳玉芳指出，傳產自今年3月起大致維持穩定年增，除了AI及半導體供應鏈需求外，部分傳統產品市場需求也逐步回升。儘管仍有低基期因素，且不同產業表現存在差異，但傳產整體呈現逐步回溫態勢。

精華 FAQ

  • 9月工業生產指數為140.76、製造業生產指數為143.31，兩者都創歷年同月新高，年增率分別達19.17%與20.21%，且已連續31個月維持正成長。

  • 電子零組件、電腦電子產品及光學製品、機械設備表現最突出，其中機械設備受惠半導體擴產與工具機訂單增加，電子相關產業則持續受AI需求帶動。

  • 經濟部預估10月可望延續雙位數成長，第4季年增率雖可能較第3季收斂，但仍有消費性電子旺季、國際品牌新品與AI應用需求支撐生產動能。

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