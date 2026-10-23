我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

台政院祭TISA租稅優惠 免稅額每人每年2.4萬台幣

記者余弦妙邱琮皓廖珮君／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台灣行政院推出TISA 2.0租稅優惠，鼓勵民眾長期投資與退休儲蓄，每人每年最高可扣除2.4萬元，提領時須符合特定條件才免稅，目標2027年完成修法、2028年報稅適用。

台灣行政院22日宣布「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）2.0租稅優惠，納稅義務人、配偶及受其扶養未成年子女，每年提撥至帳戶金額在2.4萬元（台幣，下同）額度內，得自當年綜合所得總額減除，台灣金管會力拚2027年完成修法，2028年5月報稅適用。

這項優惠旨在鼓勵長期投資、累積退休金，未來提領時，必須符合三條件之一才能免稅，包括年滿60歲、持有專戶滿30年，或有重大變故等特定事由。換言之，存入專戶就要鎖30年，才能確保租稅優惠不受影響。

TISA邁向2.0時代，台灣行政院長卓榮泰表示，政府推動亞洲資產管理中心，也同時落實普惠金融，金管會去年7月推動TISA 1.0，因應人口高齡化，政府將進一步完善退休儲蓄第三支柱，因而推動TISA 2.0。

據規畫，民眾本人、配偶、受扶養未成年子女，提撥至TISA帳戶金額，每人每年最多可享2.4萬元免稅，可自綜合所得總額中扣除，將由金管會修正《證券投資信託及顧問法》，即投信投顧法，提領時須年滿60歲、持有滿30年、重大變故或死亡等條件之一，才能免稅。

以四口之家為例，父、母與兩名未成年子女等全家四人都有TISA帳戶，一家四口每年可自當年綜合所得總額減除9.6萬元，以稅率20％計算，可省下1萬9200元稅金；這項優稅措施沒有排富，若適用稅率為40％，每年可省稅3萬8400元。

台金管會副主委莊琇媛表示，目前TISA資產規模已超過216.4億元。依規畫，民眾提撥金額可在規定額度內自所得中扣除，未來提領時若符合免稅條件，即可適用免稅。

金管會預計今年底前預告投信投顧法修正草案，力拚2027年上路，最快2028年報稅時即可適用，仍須完成修法程序。

精華 FAQ

  • 納稅義務人、配偶及受扶養未成年子女，每人每年提撥到TISA帳戶的金額，最高2.4萬元可自綜合所得總額扣除，未來符合條件提領時也可免稅。

  • 提領時必須符合其中一項條件，包括年滿60歲、專戶持有滿30年，或因重大變故、死亡等特定事由，才可適用免稅規定。

  • 金管會預計今年底預告修法，力拚2027年完成並上路，最快2028年5月報稅適用；以四口之家估算，若稅率20%，每年可省1萬9200元。

退休金 卓榮泰

上一則

OpenAI新一輪募資估值 下修至1.25兆美元 投資人嫌貴了？

下一則

巴士上巧遇馬雲聊AI 黑石CEO蘇世民：當年完全不懂 如今大舉押注

延伸閱讀

「羅斯轉換」節稅 理財顧問：可能得不償失

「羅斯轉換」節稅 理財顧問：可能得不償失
因應稅務新規 理財顧問：年底前3關鍵措施值得考慮

因應稅務新規 理財顧問：年底前3關鍵措施值得考慮
WSJ：如何讓HSA健康儲蓄帳戶發揮最大省稅優惠

WSJ：如何讓HSA健康儲蓄帳戶發揮最大省稅優惠
降低「最低提領額」稅務衝擊 提早掌握規劃時間點

降低「最低提領額」稅務衝擊 提早掌握規劃時間點

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格