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新品交付 中微攻蝕刻設備大突破

記者黃雅慧／綜合報導
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中微公司在高選擇比蝕刻領域取得新進展。圖為中微公司展位。(取材自長江商報)
中微公司在高選擇比蝕刻領域取得新進展。圖為中微公司展位。(取材自長江商報)

AI摘要

文章摘要整理：

中微公司首台Primo Domingo®氣相高選擇性蝕刻設備交付國內客戶，補足3D製程關鍵工藝缺口，並鞏固其在全球與中國蝕刻設備市場的地位。

中國蝕刻機巨頭中微公司宣布，Primo Domingo®氣相高選擇性蝕刻設備全球首台機器付運中國國內重要半導體研發製造客戶。填補中國3D製程關鍵工藝空白，顯示中國蝕刻設備國產化再進階。

蝕刻機是半導體製造裡的精密雕刻刀，曝光機負責把電路圖案「畫」到晶圓表面，蝕刻機則負責把這些圖案「刻」進材料裡，形成晶體管、導線、通孔、溝槽等三維結構。其占晶圓廠前道設備投資約20%到22%，是僅次於曝光機的核心設備。

據悉，該設備針對GAA、3D NAND、3D DRAM等下一代三維器件工藝需求開發。隨著晶片架構從平面走向3D，高選擇性蝕刻成為決定器件能否造出來的核心工藝。在GAA晶體管和3D DRAM的製造中，需要在奈米尺度上精準去除特定材料，同時幾乎不損傷相鄰結構。

中微的蝕刻設備已覆蓋65奈米到3奈米及更先進工藝，介質蝕刻深寬比達60:1至90:1，矽蝕刻達140:1。該公司在行業首創的雙反應台（Dual-Station）ICP蝕刻技術，已經達到0.2奈米的單原子水平，相當於一根頭髮絲直徑的30萬分之一。

截至2026年6月底，累計超過8800個反應台在中國國內外220餘條生產線上量產。在中國國內蝕刻設備國產化率約31%的背景下，中微與北方華創合計拿下了中國國產市場約95%的市占率。

就全球市場而言，蝕刻設備市場長期由泛林半導體、東京電子、應用材料三家主導，合計市占約85%到90%。中微公司目前位居第四，是少數進入全球前列的中國蝕刻設備廠商。而中微公司在中國國內CCP介質蝕刻設備市占率已超過60%，值得注意的是，中微公司的CCP設備進入台積電5奈米、3奈米產線並批量銷售，是中國少數具備先進製程量產能力的蝕刻設備廠商。

精華 FAQ

  • 此次付運的是Primo Domingo®氣相高選擇性蝕刻設備，主要用於GAA、3D NAND與3D DRAM等三維器件製程，協助精準去除材料並保護相鄰結構。

  • 因為它填補了中國3D製程關鍵工藝空白，代表蝕刻設備國產化再進一步，也顯示本土廠商已能切入下一代先進製程核心環節。

  • 中微蝕刻設備已覆蓋65奈米到3奈米及更先進工藝，累計超過8800個反應台量產；在國內與北方華創合計約占95%市占率，全球則位居第四。

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