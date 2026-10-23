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國際樞紐海南洋浦港 最大輪船靠岸

財經新聞組／綜合報導
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海南自貿港去年12月全島封關以來，已經有逾100艘洲際大型船舶進港。圖為鳥瞰洋浦...
海南自貿港去年12月全島封關以來，已經有逾100艘洲際大型船舶進港。圖為鳥瞰洋浦港。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

海南洋浦港迎來18萬噸級大船靠泊，港口擴建與航線網絡同步升級，正加速成為連結東盟、全國沿海與全球市場的重要樞紐。

10月22日上午，18萬噸級「中海大西洋」輪靠泊海南洋浦國際集裝箱碼頭。該輪總長399.67米，載重量18萬8600噸，是海南自貿港迄今靠泊的最大集裝箱船舶。

中新社報導，經統計，自去年12月18日海南自貿港全島封關以來，港區擴建工程加快落地，每年500萬標箱的設計通過能力加快釋放；大船作業已趨於常態，截至今年9月底洲際大型船舶作業完成100艘次。

洋浦港是輻射東南亞、聯通西部陸海新通道的國際樞紐港，也是中國面向太平洋和印度洋的全方位開放門戶、海南自貿港核心門戶港口。當前，洋浦國際集裝箱碼頭岸線全長1970米，可滿足全球最大2.4萬TEU超大型集裝箱船靠泊需求。

海南自貿港全島封關後，洋浦港重點優化幹線、區域和通道服務，航線由單點開線轉向網絡化服務。其中，東南亞航線更密更穩，包括印尼航線覆蓋雅加達、三寶壟、泗水三大港口，菲律賓、馬來西亞東部地區航線由雙周一班提升至一周一班；今年6月開通的印西精品航線，連接東南亞，直達印度蒙德拉港。

與此同時，洋浦港強化與粵港澳大灣區、西部陸海新通道和平陸運河的聯動。9月16日，平陸運河通航，「南寧─洋浦」江海直達航線首航，進一步推動洋浦港成為連接中國與東盟的重要樞紐。

截至2026年9月，洋浦港累計開通集裝箱班輪航線68條，基本覆蓋中國沿海及東南亞主要港口，延伸至中東、美東美西等地區。洋浦港將承接大船和遠洋幹線，強化與東盟、粵港澳大灣區及西南腹地的通道銜接，建成面向東盟和全球市場的重要集裝箱樞紐港。

精華 FAQ

  • 靠泊的是18萬噸級「中海大西洋」輪，總長399.67米、載重量18萬8600噸，創下海南自貿港迄今靠泊的最大集裝箱船紀錄，象徵港口承接超大型船舶能力提升。

  • 洋浦國際集裝箱碼頭岸線全長1970米，可滿足全球最大2.4萬TEU超大型船靠泊需求；自封關以來，港區擴建加快落地，年500萬標箱設計通過能力逐步釋放。

  • 封關後洋浦港從單點開線轉向網絡化服務，東南亞航線更密更穩，並新增印西精品航線，同時聯動平陸運河與江海直達航線，擴大連接東盟、灣區與西部腹地。

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