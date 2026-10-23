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1年增長9.5% 中國電競規模將破2000億人民幣

財經新聞組／綜合報導
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第7屆中國電競產業大會22日在青海省西寧市開幕，會上發布《2026年中國電競行業研究報告》。《報告》預計，2026年中國整體電競市場規模將突破2000億元（人民幣，下同，約299萬美元），電競市場從早期高速增量擴張期轉向存量深耕、價值提升的平穩發展階段。

中新社報導，《報告》顯示，2025年中國電競市場規模約為1960億元，同比增長9.5%；中國電競用戶規模約為5.13億人，同比增長0.4%，用戶滲透率達到較高位水平。

從整體電競市場結構來看，移動電競遊戲依託龐大用戶基礎與成熟商業化體系，支撐起電競市場的核心基本盤。細分至電競生態市場，2025年呈現「直播領跑、賽事緊隨、衍生跟進」三元發展格局，協同推動電競產業多元化增長。

《報告》指出，中國電競產業穩步邁入存量提質的高質量發展階段，增長邏輯正從規模擴張向價值升維加速切換，產業發展內涵與價值邊界迎來系統性升級：體育化與大眾化雙軌深化、電競IP體系及前沿技術加速全球化輸出、「電競+」融合模式創新，共同驅動產業價值釋放。

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