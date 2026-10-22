路透：台積電擬減少或排除設備中的稀土 以降低對中國的依賴
路透報導，台積電正評估以無稀土馬達替代工廠自動化設備中的稀土零件，藉此降低對中國供應鏈的依賴與風險。
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路透報導，台積電正評估以無稀土馬達替代工廠自動化設備中的稀土零件，藉此降低對中國供應鏈的依賴與風險。
路透引述三位知情人士報導，台積電正在為工廠設備中的稀土尋求替代品，以降低面臨北京出口管制的風險。
三名聽取台積電說明相關計畫的產業高層透露，這家全球最大晶圓代工業者已向供應商徵詢，在工廠自動化設備中使用無稀土馬達的可行性。其中一人說，這項行動主要出於對中國可能中斷供應的擔憂。
兩位消息人士說，這項討論仍在初期階段，尚未促成導入不含稀土的設備。
這是這項消息首次獲揭露，凸顯中國對稀土的掌控，已成為全球半導體產業的弱點。中國去年對特定稀土原料、磁鐵及相關加工技術，祭出需事先獲得許可證的出口管制。
稀土磁鐵廣泛應用於工業設備馬達，用於驅動機械的活動零件，包括台積電等高度自動化工廠所使用的機械設備。這類特殊零組件一旦短缺，可能干擾智慧手機、人工智慧（AI）系統、資料中心及國防供應鏈客戶所需的晶片生產。
台積電未立即回應路透的置評請求。
台積電採取這項行動之前，美方與台灣政府已相繼表示，將開始尋求降低對中國稀土及關鍵礦物供應鏈依賴的方法。
美國在台協會（AIT）處長谷立言6月表示，美國正與台灣等夥伴合作，開發替代供應來源、擴大加工產能，並建立更具韌性的供應鏈。
台灣經濟部長龔明鑫2月表示，政府將支持工研院開發稀土技術，計劃在三年內建立一條試量產線，預估可滿足約50%的國內需求。
一名熟悉相關討論的美國智庫人士透露，美國官員對工研院的研究工作展現高度興趣，並已與該機構就關鍵礦物供應鏈多元化展開討論。美國國務院未立即回應置評請求。
工研院在聲明中說，正與經濟部產業技術司合作規劃一項稀土計畫，但未進一步說明。
台積電是為了降低中國可能中斷稀土供應的風險，避免北京出口管制影響工廠設備運作與後續晶片生產。這項討論目前仍屬初期階段，尚未真正導入相關設備。 消息人士指出，台積電已向供應商徵詢在工廠自動化設備中使用無稀土馬達的可行性，但討論仍在初期，尚未促成實際採購或部署不含稀土的設備。 這顯示中國對稀土的掌控已成半導體產業弱點，也促使美國與台灣加速尋找替代來源、擴大加工產能，並透過工研院等機構推動關鍵礦物供應鏈多元化。
精華 FAQ
台積電是為了降低中國可能中斷稀土供應的風險，避免北京出口管制影響工廠設備運作與後續晶片生產。這項討論目前仍屬初期階段，尚未真正導入相關設備。
消息人士指出，台積電已向供應商徵詢在工廠自動化設備中使用無稀土馬達的可行性，但討論仍在初期，尚未促成實際採購或部署不含稀土的設備。
這顯示中國對稀土的掌控已成半導體產業弱點，也促使美國與台灣加速尋找替代來源、擴大加工產能，並透過工研院等機構推動關鍵礦物供應鏈多元化。
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