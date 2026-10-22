輝達擴大供應量能夥伴 點名三台廠

輝達歐洲GTC大會上黃仁勳點名欣興等台廠合作。（取材自欣興電子官網）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在GTC柏林大會宣布擴大AI基礎建設布局，點名欣興、京元電與矽品分別支援載板、測試及CPO光學引擎擴產，凸顯台廠在AI供應鏈的關鍵角色。

輝達 GTC柏林大會21日盛大登場，並宣布加速全球AI基礎建設布局，搶攻歐洲主權AI工廠商機，欣興、京元電及日月光投控旗下矽品三大台廠獲點名，分別承接載板、晶片測試及CPO光學引擎擴產重任，成為輝達擴大供應量能重要夥伴。

根據輝達揭露的供應鏈 擴產藍圖，涵蓋載板、先進封裝、測試及光學等四大領域。

其中，載板規畫三年內產能擴充2.5倍，京元電測試產能目標2027年增加兩倍，矽品合作的CPO光學引擎更瞄準2028年底大幅擴充30倍，台廠在AI供應鏈的關鍵地位再獲彰顯。

載板方面，輝達列出日商揖斐電、南韓三星電機及欣興三家夥伴，共同支應未來三年擴產需求。

業界指出，欣興與輝達合作多年，此次再度入列，主要的原因就是AI晶片正朝更大尺寸、高整合度擴產要角發展，對高階載板需求同步擴大。

欣興董事長簡山傑日前於電路板展會專題演講表示，客戶期許供應商成為技術賦能者、提升供應鏈韌性，並建立長期合作關係，台灣PCB產業已獲國際重視，是全球價值鏈重要一環。

測試方面，輝達將京元電合作協議列為確保產能的重要布局，目標2027年相關產能擴充兩倍。京元電先前公告，與輝達簽訂客戶預付款協議，由輝達預付資金，為其保留測試服務產能，這一回輝達揭露產能倍增目標，讓雙方合作有更具體的擴產方向。

業界說明，京元電原為輝達晶片測試夥伴，具備既有合作及量產服務基礎，再取得客戶預付款支持，有助擴產規畫與需求銜接。

日月光投控旗下矽品則在光學產能擴充計畫中扮演要角，合作項目為CPO光學引擎，目標2027年中產能擴充15倍，2028年底進一步提升至30倍，是這次藍圖中，擴張幅度最受矚目的項目。

法人指出，矽品以封裝測試為本業，這次與輝達合作延伸至CPO光學引擎，凸顯其封裝製造能力在新一代AI傳輸架構中的價值。

從日月光投控的角度來看，旗下矽品直接參與輝達光學引擎擴產，有助於深化與AI龍頭輝達的合作，也為集團高階封測業務增添成長空間。