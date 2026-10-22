台股呈現「底底高」格局 短線具止跌反彈條件

AI摘要 文章摘要整理： 台股在外資轉買與法人回補帶動下強勢反彈，技術面呈現底底高格局，若突破48650點，後續有機會挑戰5萬點。

台股 21日雖面臨台指期結算壓力，在外資終止連十賣轉買下，強勢反攻，最後一盤更爆出585億元（台幣，下同）大量，拉抬指數上漲178點，終場漲594點收4萬6887點，收復五日線，成交量回升至8746億元。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清等專家觀點，本周可能已經撐過第4季低點，隨著外資期貨結算壓力告一段落、企業財報效應發酵、市場對聯準會 政策預期轉變、台股技術面呈現「底底高」格局，短線具止跌反彈條件。

法人認為，AI利多仍是多方反攻底氣，後續若可突破關鍵壓力區約4萬8650點，11月行情有望回升挑戰5萬點大關。

另外，上市櫃公司第3季財報公布期限逐步逼近，台積電 單季獲利已率先創歷史新高，推測上市公司整體獲利有機會挑戰2兆元，前三季獲利可望超越去年全年，強勁的基本面將是多頭反攻最大靠山。

再者，聯準會將於10月28日開會，市場預期維持利率不變機率高，並可能釋出中性偏鴿訊號，最近一次升息可能延至12月，將有利風險資產的資金行情。而近期外資、自營商等法人累積的龐大賣超，可能成為反彈時的「軋空手動能」，為台股反彈添動能。

外資昨天買超22.3億元，由賣轉買；自營商賣超135.7億元，連十賣，累計賣超3239.2億元；但逢低買盤透過ETF、 基金進場承接，投信買超127.9億元，連九買，累計1468.3億元。三大法人昨買超14.6億元，由賣轉買。八大公股行亦持續進場，買超34億元。

法人認為，Meta、特斯拉等科技巨頭本周將陸續公布財報，加上輝達GTC柏林大會及甲骨文AI World大會接連登場，科技產業題材豐富，有望帶動台股震盪回升。