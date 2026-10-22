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AI需求 三星SK海力士強碰長江存儲 計畫升級中國工廠

記者林宸誼／綜合報導
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為應對長江存儲的崛起，三星電子和SK海力士計畫升級中國工廠，以生產逾200層的高...
為應對長江存儲的崛起，三星電子和SK海力士計畫升級中國工廠，以生產逾200層的高階快閃記憶體（NAND Flash）晶片。（取自長江存儲微信公眾號）

AI摘要

文章摘要整理：

三星與SK海力士擬升級中國工廠生產高階NAND，盼應對長江存儲崛起與AI需求，但美國出口管制與許可審批結果將成關鍵變數。

南韓半導體巨頭三星電子和SK海力士，傳出計畫升級在中國的工廠，以生產逾200層的高階快閃記憶體（NAND Flash）晶片，來應對中國競爭對手長江存儲（YMTC）的崛起，並滿足人工智慧（AI）領域日益增長的需求。

三星向路透確認，相關升級工作正在推進，並已與美國政府密切磋商。SK海力士表示，在與美國政府溝通後，其大連工廠的設備安裝工作持續進行。兩家公司均未透露具體生產計畫的細節，也未公開對外發布相關消息。

由於美國自2022年起實施晶片設備出口管制，令三星與SK海力士在中國廠房的技術升級受限，市場逐步被長江存儲啃食。

知情人士透露，三星位於陝西西安的工廠目前生產約200層的NAND晶片，占公司全球NAND產量約40%。三星正透過內部代號為「Monami」（源自法文「我的朋友」）的計畫，改造西安工廠以生產286層的第九代V9 NAND晶片，目標是在今年12月實現每月生產5000片晶圓，並於2027年12月提高至每月四萬片。

SK海力士則計畫將其大連工廠的NAND晶片改為生產240層或以上的產品。該廠房為SK海力士於2021年收購英特爾（Intel）NAND業務所得。

然而，路透指出，目前無法確認美國當局在多大程度上，已批准兩家公司升級中國工廠所需的設備出口許可證。

自美國2022年開始限制部分晶片製造設備出口中國以來，兩家南韓企業在中國投資面臨挑戰。目前兩家公司若要在中國工廠安裝美國製造的蝕刻機等設備，必須每年向華盛頓申請許可。

美國商務部工業與安全局（BIS）去年表明，原則上只會批准維持現有中國工廠運作所需設備出口，不會批准擴大產能或升級技術的申請。

三星強調，工廠升級符合美國出口規定。「此次升級旨在滿足包括美國客戶在內的全球客戶不斷增長的需求。公司並未擴大產能，也沒有建設新製造設施。」

據市場研究機構Omdia數據，長江存儲今年第2季在中國NAND市占率達38.5%，高於去年全年的28%，並已超越三星。同期，三星市占率從36%降至33.5%，SK海力士則從20%降至17%。

知情人士透露，長江存儲目前主要生產160層和232層NAND晶片，也已少量生產294層產品，計畫進一步開發超過300層的晶片。

相較之下，在中國以外的市場，三星目前銷售的NAND晶片最高達到286層，並已在今年8月展示超過400層的原型產品；SK海力士則已推出最高321層的NAND晶片。

南韓兩大巨頭能否獲得美方關鍵設備出口許可，將直接決定其於全球及中國AI記憶體晶片市場的領先地位。

精華 FAQ

  • 兩家公司希望把中國工廠升級到更高層數的NAND製程，以回應AI帶動的記憶體需求，並對抗長江存儲在中國市場快速擴張的壓力。

  • 自2022年起，美國限制晶片設備出口中國，三星與SK海力士若要安裝美製蝕刻機等設備，必須逐年申請許可，技術升級與產線改造因此受限。

  • 根據Omdia數據，長江存儲今年第2季在中國NAND市占率達38.5%，已超越三星的33.5%與SK海力士的17%，並持續朝更高層數產品發展。

三星

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