我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟加拉男女在清真寺做「不檢點行為」 沙國1罪名處決

好市多這些節慶禮盒 10美元也能送得體面

紅果短劇自砍搖錢樹 看劇賺金幣退場

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節旗下的紅果APP是中國最大的AI微短劇平台。(取材自紅果頁面)
字節旗下的紅果APP是中國最大的AI微短劇平台。(取材自紅果頁面)

AI摘要

文章摘要整理：

紅果短劇宣布自2026年起逐步終止看劇賺金幣機制，外界視為平台從拉新留客轉向內容競爭的重要信號，業界對其對流量與收益影響看法分歧。

中國最大的短劇平台「紅果短劇」21日公告，今年底將終結持續近三年的「看劇賺金幣」模式，被指是短劇行業一個值得關注的信號。金幣設計表面上是給用戶薅羊毛、換現金，但實際上是幫平台拉時長、增加廣告收入，因此外界以「紅果自砍搖錢樹」來形容。不過業界有不同聲音，認為留下來的用戶會為內容埋單，這對認真做劇的人是反而是好消自；但也有製作方擔心流量回落，收益恐跌。

編輯推薦

北京青年報報導，根據公告，自2026年11月1日起，新激活用戶將不再獲得金幣功能；12月31日前，金幣功能面向所有用戶全面下線，停止發放金幣。已獲得的金幣和現金餘額不受影響，平台留出了兌換和提現窗口。

短劇製作從業者趙銘表示，金幣機制表面是給用戶福利，實質是平台拉高用戶停留時長的工具。由於紅果的廣告分帳邏輯是依據觀看時長與有效播放分配廣告收入，趙銘擔憂金幣退場後若日活與時長回落，製作方的流量分成恐被連帶削減。他坦言，過去一年累積萬次有效播放收益已從高峰期的百元級跌至個位數，平台公告亦未提及製作方的分成權益保障。

對此，短劇製片人林薇則抱持相反看法，認為下線金幣對行業長遠發展是件好事。她分析，金幣屬於拉新邏輯而非內容邏輯，當平台規模見頂後，金幣的邊際效用遞減，且衝著金幣刷廣告的用戶與衝著內容看劇的用戶，其每1000次展示廣告收入（eCPM）含金量完全不同。

林薇指出，紅果今年已將真人短劇保底預算提高至15億元以上、付費內容分成比例提高至80%，加上今年9月施行的《微短劇發展管理辦法》明確要求平台不得使用誘導沉迷的算法模型，金幣退場能促使平台將競爭重心回歸內容品質。她說，金幣退場意味著紅果必須把競爭重心從「誰更會發錢」拉回到「誰更會做劇」。

報導說，使用紅果兩年的用戶王秀蘭，在公告當天便將帳戶內剩餘的十幾塊錢提現。王秀蘭表示，雖仍會看免費劇，但若少了金幣獎勵，會觀望平台是否有其他簽到或積分機制，否則與其他免費短劇App並無區別。

紅果短劇是字節旗下的頭部免費短劇平台，根據QuestMobile數據，今年5月紅果短劇月活躍用戶已達3.56億，截至7月，每日活躍用戶數達1.68億，用戶日刷125分鐘追劇。

紅果此前一直靠「看劇得金幣、金幣可提現」的網賺機制拉新留客，是平台早期快速起量的核心運營手段。據用戶表示，觀看單集的金幣獎勵普遍在數百枚，正常刷一小時劇累計能拿到幾百到上千金幣，而‌1萬至3萬3000金幣可兌換1元人民幣‌。

精華 FAQ

  • 外界認為金幣機制主要用來拉長停留時長與帶動廣告收入，但隨平台規模擴大，其拉新效果下降，且新規要求平台避免誘導沉迷，促使紅果改以內容競爭為主。

  • 公告指出，2026年11月1日起新激活用戶不再有金幣功能，12月31日前會全面下線。已獲得的金幣與現金餘額不受影響，平台也預留了兌換與提現窗口。

  • 製作方擔心日活與觀看時長回落後，廣告分成與流量收益同步下降；但也有人認為，少了金幣驅動後，留下來的會更偏向為內容付費的用戶，反而有利優質短劇。

上一則

中國機器人行業冰火兩重天 一邊排隊IPO一邊破產

下一則

AI泡沫風險？貝森特：我看不出有系統性問題 世界上最聰明人都投入

延伸閱讀

整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？

整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？
多巴胺儲備透支了…紅果短劇遭批「降智」 會愈看愈傻

多巴胺儲備透支了…紅果短劇遭批「降智」 會愈看愈傻
宮鬥劇鼻祖回歸…TVB攜手紅果進軍短劇 開拍「金枝欲孽」番外篇

宮鬥劇鼻祖回歸…TVB攜手紅果進軍短劇 開拍「金枝欲孽」番外篇
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01

超人氣

更多 >
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答