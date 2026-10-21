中國機器人行業冰火兩重天 一邊排隊IPO一邊破產

圖為18日第140屆中國進出口商品交易會，人形機器人與採購商進行人機乒乓球對打。機器人示意圖，無關新聞事件。 (中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國機器人業出現兩極分化，優質項目持續融資上市，劣質企業則加速破產出清。

中國機器人業出現兩極分化，優質項目持續融資上市，劣質企業則加速破產出清。 重點二： 過去19個月已有逾20家機器人公司破產、清算或停業，涵蓋至少11個領域。

過去19個月已有逾20家機器人公司破產、清算或停業，涵蓋至少11個領域。 重點三：今年前8個月機器人領域融資達1245.1億元，且截至7月已有50家企業進入上市流程。

中國機器人行業出現冰火兩重天現象。過去19個月，有超過20家機器人公司破產 、解散、清算或業務關停；今年前8個月，機器人領域融資達人民幣1245.1億元（約186億美元）。有評論指出，目前中國機器人行業出現技術泡沫及資本泡沫爆破，劣質項目加速破產出清。

綜合鈦媒體APP、東方財富網及ZAKER等中國媒體及資訊平台報導，近期中國機器人企業接連爆出破產清算的消息。根據深圳市中級人民法院官網消息，今年7月，深圳中院受理債權人對盈合機器人提出的破產清算申請，10月19日已召開首次債權人會議。該公司於2020年3月成立，巔峰時期估值5億美元，明星股東包括美團、字節跳動以及地方國資。

此外，今年9月，泳池清潔機器人公司智橙動力被債權人申請破產重整。今年5月，深蘭機器人（上海）被法院受理破產清算，該公司欠薪超過人民幣2300萬元，其估值一度達140億元。2025年，達闥機器人被裁定受理破產清算，其母公司達闥股份峰值估值一度超過200億元。

據公開報導和法院公告統計，2025年2月至2026年9月的19個月內，有超過20家機器人公司破產、解散、清算和業務線關停，覆蓋至少11個不同領域。

當多間機器人公司退場的同時，不少公司排隊「敲鐘」。2026年前8個月，機器人領域融資達1245.1億元，是2025年全年的2倍；截至今年7月已有50家機器人公司進入上市流程。

有評論指出，現在中國機器人領域的2層泡沫徹底暴露出來，一層是企業無法落地的技術泡沫，一層是刻意造假包裝的資本泡沫。

評論指出，很多機器人企業的成長邏輯建立在持續融資之上，依靠外部資本覆蓋研發、人力與生產開銷，自身無法產生正向經營現金流。在資本寬鬆週期，企業可以持續擴張、鋪展業務、打造樣板項目；一旦資本風向轉變，融資難度上升，企業沒有現金流緩衝，資金鏈會迅速斷裂。

評論又指，資本願意為未來買單，但市場不會為虛假繁榮永續兜底。這也造就了行業如今獨特的分化，優質標的持續融資上市，劣質項目加速破產出清。

中國信通院10月發布的具身智慧行業報告指出，行業當前呈現冷熱兩極分化，資本市場與政策關注持續升溫，但要擴大應用規模並建立穩定的獲利模式，仍面臨諸多瓶頸，而技術演示與真實交付之間存在明顯落差。

報告指出，未來2至3年，市場將淘汰缺乏真實價值的企業和模式，完成首輪出清。