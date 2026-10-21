我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排中國年輕女子赴美賣淫 幕後華女竟有24個銀行帳戶

新屋管線出包「被迫吸毒氣」 德州家庭獲判賠2100萬美元

華為：智慧汽車正出現三大變化

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026世界智慧網聯汽車大會21日在北京舉行，多家車企代表亮相。(中新社)
2026世界智慧網聯汽車大會21日在北京舉行，多家車企代表亮相。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

華為靳玉志表示，智慧汽車正進入自動駕駛新階段，安全責任、車輛使用模式與產業協同都將重構，並推動L3准入、標準與生態合作加速落地。

華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志21日在2026世界智慧網聯汽車大會上表示，智慧化下半場正在發生三大變化：產業加速從輔助駕駛邁向自動駕駛，自動駕駛對安全提出更高要求，並將重構未來出行模式。

他提到，L3級自動駕駛准入正有序推進，相關強制性安全標準將於2027年7月1日起實施。

華爾街見聞報導，靳玉志以L2向L3的演進解釋安全要求的變化。他將其概括為，輔助駕駛階段責任主體仍是司機，進入L3及以上自動駕駛階段後，責任將向系統轉移。L3屬於有條件自動駕駛，駕駛員仍須按系統要求接管。

他透露，引望輔助駕駛里程已超過170億公里，並持續統計、公布里程及安全性資料，以增進使用者信任。

今年4月，華為乾崑發布面向自動駕駛的乾崑OS，包含確定性調度引擎、全鏈路安全模型和全維冗餘架構，強化系統接管駕駛任務所需的可靠性。

在靳玉志的設想中，自動駕駛還會改變車輛的使用方式，當你去工作以後，它會自己停車、自己充電、自己洗車。不過，這些場景要落地，車輛還需要與停車、補能等服務協同，自動駕駛的體驗也取決於車內技術與車外服務能否順暢銜接。

據華為8月27日披露，乾崑智駕累計搭載量已突破200萬輛，華為乾崑合作車企品牌達25個，合作車型超過60款。

面向下一階段，靳玉志提出三大協同方向。首先是讓高安全、高品質的智慧汽車解決方案走進更多用戶。他透露，引望今年研發投入將近人民幣200億元，未來還將持續保持高強度投入，通過技術創新和工程優化，提供更豐富、更可靠、更具成本競爭力的產品組合。

其次，協同將從車企擴展到產業生態夥伴。靳玉志以近期引望與寧德時代、時代電服簽署換電戰略合作為例，介紹自主尋站、進站、換電的合作方向。在連接充電樁的基礎上，引望希望進一步接入換電生態，「因為我們接入以後不需要他們再接入，也對我們的用戶帶來更好的體驗。」

第三是從中國市場的規模化應用走向全球價值共創。靳玉志表示，引望希望與全球車企夥伴、汽車行業協會共同推動自動駕駛標準互通、生態共建。

精華 FAQ

  • 華為指出三大變化：產業由輔助駕駛加速走向自動駕駛；自動駕駛對安全的要求大幅提高；未來出行與用車方式也將被重新定義。

  • 靳玉志表示，L2階段主要責任仍在駕駛員；進入L3及以上後，責任會逐步轉向系統，但L3仍屬有條件自動駕駛，駕駛員必須依系統要求及時接管。

  • 引望將從技術、服務與全球協同三方面推進：持續高研發投入，擴展與車企及停車、充電、換電等夥伴合作，並與海外車企和協會推動標準互通與生態共建。

華爾街 華為

上一則

中國大力發展AI 前人行行長：要對投資失敗做好預案

延伸閱讀

華為尊界煞車斷裂事件延燒…中官方擬整治「速成車」

華為尊界煞車斷裂事件延燒…中官方擬整治「速成車」
華為車風波 人民日報：剎車踏板絕不應出現斷裂

華為車風波 人民日報：剎車踏板絕不應出現斷裂

自動駕駛驚魂記

自動駕駛驚魂記
整理包／華為尊界V800百萬豪車煞車踏板斷裂 為何吵上熱搜？

整理包／華為尊界V800百萬豪車煞車踏板斷裂 為何吵上熱搜？

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道
加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍

加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍