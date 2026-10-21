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中國大力發展AI 前人行行長：要對投資失敗做好預案

中央社專電
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前中國人民銀行行長周小川。 (中新社)
前中國人民銀行行長周小川。 (中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

周小川警告，中國大力投入AI之際，若算力與基礎設施投資失敗，可能引發金融風險，政府須預先研究救助與穩定工具。

中國正以國家戰略力量投入人工智慧（AI）領域發展。前中國人民銀行行長周小川示警，要對AI投資失敗以及可能引致的金融動盪開展研究並做好預案，政策工具箱中必須儲備相應政策工具。

綜合證券時報及中國金融網報導，周小川20日在2026外灘年會上作上述表示。

周小川說，技術演進過程中，有些投資會成功、有些投資會失敗，考慮到當前有巨額資金流向AI及相關基礎設施，一旦部分投資失敗引發金融動盪，就可能釀成危機，就需要採取大規模行動支撐經濟，並對部分金融機構實施救助。

他並表示，伴隨AI發展，全球供需關係平衡、產業結構都會發生巨大變化，應著力讓價格機制發揮重要作用，以應對全球平衡的變化。

周小川說，現在已有一些大方向可以幫助AI應用並提升生產率。當前很多投資正在湧向資料中心建設，但未來這些AI大模型和應用在多大程度上依賴於資料中心的算力，是存疑的。

中國金融網平台「金融發布」指出，周小川的擔憂並不抽象，因為投資端在「狂奔」，官方已經規劃「十五五」（2026到2030年）時期算力網建設還要新增直接投資人民幣4兆元（約5990億美元）；但同時全國已上線智算中心GPU平均利用率不到30%，企業級通用算力中心利用率僅10%到15%。

文章指出，周小川不是從需求不足的角度質疑算力投資，而是從技術路線本身的不確定性出發：如果模型輕量化和邊緣推理成為主流，如果大型仿真模型可以生成資料而不太依賴大型資料中心來存儲，那麼今天以「算力軍備競賽」邏輯堆起來的重資產就面臨較大風險。

這篇文章說，一個年運營成本3000萬元、利用率不足30%的智算中心，在金融上就是潛在的信用風險來源。

精華 FAQ

  • 他認為AI與相關基礎設施正吸引巨額資金，但技術演進中投資本就有成有敗；若部分項目失敗並引發金融動盪，可能擴大成系統性危機。

  • 周小川主張先研究AI投資失敗的情境與金融衝擊，並在政策工具箱中儲備相應工具，必要時可採取大規模行動支撐經濟及救助部分金融機構。

  • 因為官方規劃仍將投入4兆元建設算力網，但現有智算中心與通用算力中心利用率偏低；若未來模型轉向輕量化或邊緣推理，重資產可能難以回收。

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