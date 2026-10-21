AI需求旺 台灣外銷訂單全年估破1.1兆美元

AI摘要 文章摘要整理： 台灣9月外銷訂單衝上1142.1億美元創新高，前9月累計已超越去年全年，經濟部看好在AI需求支撐下，全年可望突破1.1兆美元。

台灣經濟部20日發布9月外銷訂單1142.1億美元，連兩月破千億美元，再創歷年單月新高；年增率高達62.4%，連續20個月呈雙位數成長。經濟部表示，AI強勁需求超乎預期，預估第4季接單還會優於第3季。

經濟部指出，累計前9月外銷訂單8192億美元，年增56%，已超越去年全年，是歷史上第一次，全年接單有望突破1.1兆美元。

展望10月表現，外銷訂單將持續亮麗，估落在1125億至1159億美元，將連3月破千億美元，年增率在62%至67%間；前10月接單估9317億至9351億美元，年增56.7%至57.3%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，9月外銷訂單表現優於預期，一方面AI需求太強勁，2方面出現消費新品拉貨潮，包括手機及筆電等。但他坦言，消費新品訂單是數量、還是價格帶動，現在仍無法判斷；此外，今年消費性手機推出產品組合不同，拉貨潮落點也有可能不同。

黃偉傑指出，部分廠商不只生產伺服器，也生產手機、筆電，很難歸因出手機、筆電拉貨潮有多少，但若觀察專注伺服器生產廠商，「動能很大」。

他分析，近期國際主要預測機構，包括IMF（國際貨幣基金）上修今年全球貿易量成長率為4.6%，WTO（世界貿易組織）上修今年全球商品貿易量成長率3.9%，皆較前一次預測顯著上修，主要就是認為AI需求太強勁。

經濟部指出，9月資訊通信產品接單438.8億美元，創歷年單月新高，年增87.3%，主因AI、資料中心、雲端產業等持續擴展，加上消費性電子產品訂單增加，帶動伺服器、網通產品、手機、筆電及工業電腦等接單成長。

9月電子產品訂單474.2億美元，也創單月新高，年增71%，受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，帶動IC製造、記憶體、晶片通路、IC設計等接單增加。