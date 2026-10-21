「智能製造」圈粉 廣交會成交額1400萬美元

第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）第一期在廣東廣州閉幕。圖為境外採購商在廣交會展館合影。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 第140屆廣交會一期聚焦先進製造與智能產品，吸引全球採購商下單，成交額達1400萬美元，展現中國製造向高端化、智能化與綠色化升級的成果。

以「先進製造」為主題的第140屆廣交會第一期19日在廣州閉幕，連日來，中國企業向全球採購商展示「智能製造」最新成果，現場收獲不少訂單。據統計本屆廣交會一期成交額達1400萬美元，目前訂單已經排到明年春節 後。

中新社報導，本屆廣交會第一期展覽總面積52萬平方米，展位數量超2.5萬個，參展企業超1.2萬家，集中展示電子家電、工業自動化、照明電氣、五金工具、新能源汽車及智慧出行等5大板塊19個展區前沿成果。

第一期展覽題材聚焦新能源、智能製造、具身智能等全球採購熱點，設置服務機器人、無人機、顯示技術等17個新興未來產業專區，展示中國先進製造產業鏈上下游協同以及技術創新轉化成果。

89歲的香港採購商趙振邦從20世紀60年代開始參加廣交會，當年作為中間商把豬皮製手套賣至德國；如今，他在展館裡看到智能仿生手、外骨骼機器人等產品，能幫助行動不便者重新抓握、行走，感嘆技術進步令人難以想像。

展覽現場，各類AI智能終端、VR設備、AI翻譯集中展出，人形機器人、多維觸覺靈巧手等具身智能產品悉數登場，智能網聯汽車、新型儲能、無線智能充電設備也紛紛亮相，中國製造向高端化、智能化、綠色化邁進的成色更足。

在服務機器人專區，高空幕牆清洗機器人、割草機器人、掃地機器人等各顯身手，吸引境外採購商爭相體驗。太希智能展位負責人介紹，本屆廣交會賣出數百台外骨骼機器人，主要銷往歐洲和南美地區。

摩托車展區也是人氣較旺的板塊之一，中國大排量摩托車海外走俏。天馬摩托車業務主管唐源介紹，智能電動摩托車以及大排量摩托車受境外採購商歡迎，新興市場潛力可觀。

本屆廣交會第二期將於10月23日至27日舉行，展出建材、家具、日用陶瓷、家居裝飾品等；第3期將於10月31日至11月4日舉行，展品涵蓋玩具、孕嬰童用品、服裝、食品、智慧醫療等。