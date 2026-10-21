我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

央行難撐 經濟高成長 台幣卻成最弱亞幣

記者藍鈞達陳素玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台灣經濟與出口表現亮眼，卻因外資匯出、出口商美元不急結售及海外投資增加，導致新台幣逆勢重貶，市場並警惕可能續測33元。

台灣經濟表現亮眼，出口屢創新高，新台幣卻逆勢淪為最弱亞幣。中央銀行統計，10月12日至20日，新台幣對美元累計貶值2.21%，在6種主要亞幣中墊底，市場人士解讀，除外資匯出外，出口商獲利不匯回也是關鍵。

在AI熱潮帶動下，台灣去年經濟成長率8.68%，今年成長率「更上一層樓」，主計總處預估值為11.05%，但國發會主委葉俊顯日前表示，財政部數據顯示下半年出口持續暢旺，樂觀看待今年經濟成長率有機會達到12%。

相對於經濟成長率創高，卻未反映在新台幣的匯價上。市場人士表示，外資匯出只是這波新台幣貶值的「導火線」，事實上，廠商獲利匯回減少，甚至不換成新台幣，才是央行這次阻貶「獨木難支大局」的因素。

這段時間內，韓元升值0.39%、日圓升值0.23%、人民幣升值0.21%，其他主要亞幣也呈現升值，形成新台幣獨弱。新台幣昨再重貶1.72角，收在32.617元，創去年4月以來新低，短短6個交易日累計重貶7.22角，總成交量42.1800000000美元，創下歷史第10大量。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，過去兩年台灣是全球外資獲利最豐厚的市場，隨著新台幣走貶，外資擔心原本在股市賺取的豐厚獲利遭到匯損侵蝕，因此選擇加速獲利了結、將資金匯出，反而進一步加重新台幣貶值壓力。

值得注意的是，美元指數昨下跌0.26%，新台幣卻逆勢走貶，匯銀主管表示，顯示這波貶勢並非單純受到美元走強影響，台灣自身的資金動態也供需失衡。

此外，中經院院長連賢明說，過去認為出口商獲利後會將資金匯回台灣，但現在情況已經不同，許多企業資金直接留在美國運用，使得新台幣匯率多了過去難以預料的因素。但羅瑋分析，出口商將美元收入留在海外運用，是長期存在的現象，即使央行適時鼓勵出口商匯回資金、增加美元結售，恐怕力道仍然有限，難以完全抵銷外資龐大的匯出需求。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，近期新台幣走貶有4原因，1是各界對AI發展太快有疑慮，相關科技股被外資獲利了結；第二，美國總統川普一直希望台灣加大美國投資，廠商赴美布局帶動美元需求增加。

第3，美國聯準會9月升息，但我央行按兵不動，美台利差擴大，帶動民眾持續買進美元。最後，近期新台幣走貶，預期心理下也會造成匯價持續走弱。

事實上，隨著台灣企業積極赴海外設廠，出口賺進的美元未必需要匯回。經濟部統計，今年前9月核准對外投資金額達665.1億美元，反映企業海外布局需求強勁，也使得資金確實有外流拉力。

此外，即使美元匯回台灣，企業也未必急著換成新台幣。央行統計，今年前9月出口外匯收入年增38%，但立即結售新台幣的金額僅增加0.4%，市場人士說，這代表出口商匯回美元後，或許仍考慮未來用途，而不急於轉成新台幣。

另一方面，外資撤退的龐大美元需求成為這波新台幣重貶的直接推手。

匯銀主管分析，過去出口商結匯有助於平衡外資匯出需求，如今企業海外投資增加、部分出口商不急著結售美元，加上外資短時間集中撤離，使匯市美元供需失衡更加明顯，若資金持續匯出，新台幣不排除進一步測試33元整數關卡。

精華 FAQ

  • 主要因匯市資金供需失衡，外資集中匯出加上出口商獲利未大量匯回，削弱了台幣支撐；即使經濟與出口創高，也未立即反映在匯價上。

  • 市場人士認為，外資匯出只是導火線，真正關鍵是出口商將美元收入留在海外運用，或不急著換成新台幣，讓央行單靠阻貶難以完全扭轉走勢。

  • 若外資持續撤出、企業海外布局與美元需求不減，新台幣可能延續弱勢；匯銀主管甚至警告，匯價不排除進一步測試33元整數關卡。

財政部 央行

上一則

SpaceX、特斯拉評估合併 若成真估值逾3兆元

下一則

AI需求旺 台灣外銷訂單全年估破1.1兆美元

延伸閱讀

外資撤離壓力未減 台幣恐續貶 國家隊進場護盤急穩市

外資撤離壓力未減 台幣恐續貶 國家隊進場護盤急穩市
股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量

股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量
台指期夜盤暴跌千點 中央銀行備百億美元穩匯

台指期夜盤暴跌千點 中央銀行備百億美元穩匯
新台幣貶破32.5元表現亞洲最弱 但外銀為何看好年底反攻31.5元？

新台幣貶破32.5元表現亞洲最弱 但外銀為何看好年底反攻31.5元？

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到