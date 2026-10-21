央行難撐 經濟高成長 台幣卻成最弱亞幣

AI摘要 文章摘要整理： 台灣經濟與出口表現亮眼，卻因外資匯出、出口商美元不急結售及海外投資增加，導致新台幣逆勢重貶，市場並警惕可能續測33元。

台灣經濟表現亮眼，出口屢創新高，新台幣卻逆勢淪為最弱亞幣。中央銀行統計，10月12日至20日，新台幣對美元累計貶值2.21%，在6種主要亞幣中墊底，市場人士解讀，除外資匯出外，出口商獲利不匯回也是關鍵。

在AI熱潮帶動下，台灣去年經濟成長率8.68%，今年成長率「更上一層樓」，主計總處預估值為11.05%，但國發會主委葉俊顯日前表示，財政部 數據顯示下半年出口持續暢旺，樂觀看待今年經濟成長率有機會達到12%。

相對於經濟成長率創高，卻未反映在新台幣的匯價上。市場人士表示，外資匯出只是這波新台幣貶值的「導火線」，事實上，廠商獲利匯回減少，甚至不換成新台幣，才是央行 這次阻貶「獨木難支大局」的因素。

這段時間內，韓元升值0.39%、日圓升值0.23%、人民幣升值0.21%，其他主要亞幣也呈現升值，形成新台幣獨弱。新台幣昨再重貶1.72角，收在32.617元，創去年4月以來新低，短短6個交易日累計重貶7.22角，總成交量42.1800000000美元，創下歷史第10大量。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，過去兩年台灣是全球外資獲利最豐厚的市場，隨著新台幣走貶，外資擔心原本在股市賺取的豐厚獲利遭到匯損侵蝕，因此選擇加速獲利了結、將資金匯出，反而進一步加重新台幣貶值壓力。

值得注意的是，美元指數昨下跌0.26%，新台幣卻逆勢走貶，匯銀主管表示，顯示這波貶勢並非單純受到美元走強影響，台灣自身的資金動態也供需失衡。

此外，中經院院長連賢明說，過去認為出口商獲利後會將資金匯回台灣，但現在情況已經不同，許多企業資金直接留在美國運用，使得新台幣匯率多了過去難以預料的因素。但羅瑋分析，出口商將美元收入留在海外運用，是長期存在的現象，即使央行適時鼓勵出口商匯回資金、增加美元結售，恐怕力道仍然有限，難以完全抵銷外資龐大的匯出需求。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，近期新台幣走貶有4原因，1是各界對AI發展太快有疑慮，相關科技股被外資獲利了結；第二，美國總統川普一直希望台灣加大美國投資，廠商赴美布局帶動美元需求增加。

第3，美國聯準會9月升息，但我央行按兵不動，美台利差擴大，帶動民眾持續買進美元。最後，近期新台幣走貶，預期心理下也會造成匯價持續走弱。

事實上，隨著台灣企業積極赴海外設廠，出口賺進的美元未必需要匯回。經濟部統計，今年前9月核准對外投資金額達665.1億美元，反映企業海外布局需求強勁，也使得資金確實有外流拉力。

此外，即使美元匯回台灣，企業也未必急著換成新台幣。央行統計，今年前9月出口外匯收入年增38%，但立即結售新台幣的金額僅增加0.4%，市場人士說，這代表出口商匯回美元後，或許仍考慮未來用途，而不急於轉成新台幣。

另一方面，外資撤退的龐大美元需求成為這波新台幣重貶的直接推手。

匯銀主管分析，過去出口商結匯有助於平衡外資匯出需求，如今企業海外投資增加、部分出口商不急著結售美元，加上外資短時間集中撤離，使匯市美元供需失衡更加明顯，若資金持續匯出，新台幣不排除進一步測試33元整數關卡。