長鑫加速推進全產品線產能擴張 DRAM產能拚增三成

AI摘要 文章摘要整理： 長鑫存儲在AI帶動記憶體結構轉變下加速擴產，計畫1年內將DRAM月產能提升至42萬片以上，並在2028年底進一步增至60萬片。

據TrendForce與Counterpoint Research聯合發布的最新行業研究報告，中國記憶體巨頭長鑫存儲未來幾年將大幅拉升整體DRAM產能，其中最受關注的規劃是，預計在未來一年內新增超過十萬片晶圓的月產能，直接把當前約32萬片的總月產能提升至42萬片以上，增幅超過三成。

隨著全球人工智慧熱潮持續走高，高階高頻寬記憶體（HBM）需求一路暴漲，中國本土DRAM製造商長鑫存儲正加速推進全產品線產能擴張，瞄準傳統通用記憶體市場的供應缺口。

快科技報導，按照當前擴產節奏順利推進，到2028年底長鑫存儲的DRAM月產能有望進一步躍升至60萬片，較當前水準直接增長87.5%，整體規模增速遠超全球其他記憶體廠商。

多家研究機構一致認為，眼下三星電子、SK海力士和美光等全球龍頭記憶體廠商，都把絕大多數資源傾斜投入到利潤更高、下游需求更旺盛的HBM產品線上，原本供給穩定的普通消費級DRAM市場，已經悄然出現整體供給緊張的局面。

這些海外大廠現在都在優先保障AI伺服器和資料中心客戶的HBM訂單，自然就擠占了不少通用DRAM的產能配額。

和海外大廠的賽道傾斜策略不同，長鑫存儲目前的發展重心仍然放在標準通用DRAM產品領域，通用DRAM的製造難度和技術門檻相對更低，公司可以集中更多資源快速擴張產能，重點覆蓋受近期記憶體短缺影響最明顯的消費電子市場。

公開披露資料顯示，長鑫存儲計畫在2027年整體DRAM產能提升31%，2028年再進一步完成87.5%的擴產目標，支撐這一輪大規模產能擴張的核心支點，就是在北京亦莊現有廠區內建設‌第二座12英寸DRAM晶圓廠‌。此前已有公開信息顯示，該專案正在對接各級政府層面的專項支援。