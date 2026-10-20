特斯拉飛天跑車爆紅 中企搶商機攻關鍵組件要打價格

特斯拉15日發表延宕近10年的次世代Roadster電動跑車。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 特斯拉新款Roadster引爆飛行汽車話題，中國企業趁勢切入碳陶制動盤市場，透過國產化與成本優勢挑戰海外壟斷，但高端供應鏈短期仍難被撼動。

受到特斯拉 發布飛行汽車新品帶動熱度，被視為飛行汽車關鍵組件的碳陶制動盤長期受到國際巨頭壟斷，不過近期有消息稱，中國企業正從整盤製造、金屬零部件配套等不同路徑切入，甚至價格有望便宜八成。不過國際大廠高端供應鏈的統治地位短期內尚難撼動，但中國國產供應商已經在成本、響應速度、與本土新能源車企的深度綁定上建立起差異化切口。

特斯拉在美國德克薩斯州SpaceX測試場發布了第二代Roadster。這款被特斯拉創始人馬斯克 稱為人類駕駛時代最後的巔峰之作的電動跑車，極速400公里級別、輪上扭矩達10000牛·米。

中國業內分析，一套能承受前述極端工況的制動系統，成了飛行汽車能否真正「飛起來」的關鍵瓶頸之一。其中，碳陶制動盤是關鍵組件。碳陶制動盤為碳纖維增強陶瓷基復合材料制動盤，是碳纖維增強體和碳化硅陶瓷基體復合而成的高性能制動部件。

碳陶制動盤此前主要出現在藍寶堅尼、法拉利、保時捷高配等百萬元級超跑 上。業內認為，碳陶制動盤有很高的機率會出現在Roadster的配置清單中。

讓中國碳陶盤從超跑專屬走向更大市場的，或許仍在於價格。每日經濟新聞報導，海外龍頭的碳陶盤單價長期維持在萬元（人民幣，下同）以上，一套四盤價格高昂；在中國國產化推進後，長纖單盤價格已下探至2,000元水平，短纖單盤有望進入1,000元以內。比如中企金博股份稱：「我們的價格只有他們（海外龍頭）的五分之一左右，他們一個盤一萬多（元），我們一車四個盤也就一萬多（元）。」

中國機構愛建證券認為，碳陶制動盤生產工藝複雜、認證週期長達2至3年，先發者一旦完成定點綁定，客戶黏性將成為後續放量的核心壁壘。

汽車碳陶制動盤集中度較高。全球前五大企業合計份額約76%，CR3約58%。目前供應仍被海外龍頭壟斷，包括Brembo SGL、Surface Transforms、Akebono、Fusion Brakes等長期供應豪華車、超跑和賽車，短纖碳陶路線成熟，品牌壁壘強。中國龍頭金博股份採長纖碳陶路線，已建成40萬盤/年產能，在中國全系標配碳陶量產車型配套市佔率超50%，進入賓士AMG供應鏈。