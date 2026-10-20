鴻海在日本孵電動車小金雞 衝刺IPO

AI摘要 文章摘要整理： 鴻海攜手三菱電機進軍電動車與自駕車市場，並規劃合資公司三菱電機移動未來獨立上市，目標在2030財年度達成1兆日圓營收。

鴻海 集團又要再孵育小金雞進軍資本市場，鴻海電動車 策略長關潤19日表示，積極推動與日商三菱電機共同經營的車用零組件子公司三菱電機移動獨立上市（IPO），三菱電機移動也會積極推展業務，目標2030財年度營收達1兆日圓（約63億美元）。

鴻海16日宣布攜手三菱電機攻電動車與自駕車，鴻海將出資1150億日圓取得三菱電機移動五成股權，與三菱電機一起經營三菱電機移動。鴻海與三菱電機昨天在日本 舉行記者會，說明雙方合作細節，關潤出席，並釋出對三菱電機移動的後續規劃與目標。

相關交易仍須取得主管機關核准，預計2027年10月1日完成。根據協議，雙方將深化電動車軟體與自動駕駛領域合作。

三菱電機移動社長田中和德表示：「我們希望盡早達成年營收1兆日圓的目標。」該公司預估，截至2027年3月的會計年度，營收將達8200億日圓，調整後營業利益率為9.3%。

關潤表示，如果合資事業順利，希望它能脫離母公司獨立，並推動IPO。

關潤表示，合資事業將結合鴻海的規模和速度，以及三菱電機的技術和製造能力，拓展全球電動車平台業務。三菱電機執行副總裁加賀邦彥表示，未來希望從日本出發，打造全球市場通用的電動車平台。

田中和德表示，雙方深信電動車代表汽車產業的未來，自動駕駛技術將成為未來電動車不可或缺的一環。關潤則說：「電動車很可能占汽車市場的80%。」