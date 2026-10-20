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中國推「科技興商」 加速AI、機器人應用

記者張鈺琪陳湘瑾／綜合報導
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中國商務部等九部門近日聯合發布「關於加快推進科技興商的意見」，提出推動人工智慧、...
中國商務部等九部門近日聯合發布「關於加快推進科技興商的意見」，提出推動人工智慧、機器人等新技術在商貿領域應用。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國商務部等9部門推出「科技興商」意見，促進AI、具身智慧與機器人在商貿、服務及消費場景加速應用，並搭配資本市場措施提振內需。

中國商務部等九部門近日聯合發布「關於加快推進科技興商的意見」，提出推動人工智慧（AI）、大數據、物聯網、具身智慧等新技術在商貿領域的應用，包括發展智慧導購、智慧物流、無人配送，以及機器人、虛擬數位人陪伴等新業態，並加速腦機介面、具身智慧等前沿科技成果向市場轉化，以擴大內需、推動消費升級。

中國商務部、網信辦、發改委、教育部、科技部、工信部、人民銀行等九部門，發布前述意見，提出18項措施。

商品消費方面，深入實施「人工智慧+製造」專項行動，加快人工智慧技術與產品研發、設計、製造、行銷深度融合，豐富智慧手機、電腦、家居、穿戴裝置、機器人等智慧商品供給。

服務消費方面，支持家政企業與科技企業合作，打造智慧家政服務平台，並支持探索人工智慧在健康管理、藥學服務、復健照護等多個場景的普及應用。

針對未來商業場景，將培育商業智慧代理（AI Agent）新業態，開發智慧導購、智慧營運、智慧物流等專業智慧代理，推動具身智慧技術在商貿領域落地，並發展線上逛街、線上展示等智慧消費場景。

針對近期中國股市不振，證監會主席吳清表示，證監會將同意首批18檔主動ETF註冊，為市場引入更多增量資金，並鼓勵上市公司擴大股票回購及增持。

精華 FAQ

  • 核心是推動科技與商貿深度融合，讓AI、大數據、物聯網、具身智慧等技術加速轉化為實際消費與服務場景，藉此擴大內需並帶動消費升級。

  • 商品消費主打AI+製造，豐富智慧手機、電腦、家居、穿戴裝置與機器人供給；服務消費則支持智慧家政平台，並推廣AI在健康管理、藥學與復健照護的應用。

  • 除產業政策外，證監會也表示將同意首批18檔主動ETF註冊，為市場引入增量資金，並鼓勵上市公司加大股票回購與增持，以穩定股市信心。

教育部 人工智慧

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