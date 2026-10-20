中國推「科技興商」 加速AI、機器人應用

中國商務部等九部門近日聯合發布「關於加快推進科技興商的意見」，提出推動人工智慧、機器人等新技術在商貿領域應用。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國商務部等9部門推出「科技興商」意見，促進AI、具身智慧與機器人在商貿、服務及消費場景加速應用，並搭配資本市場措施提振內需。

中國商務部等九部門近日聯合發布「關於加快推進科技興商的意見」，提出推動人工智慧 （AI）、大數據、物聯網、具身智慧等新技術在商貿領域的應用，包括發展智慧導購、智慧物流、無人配送，以及機器人、虛擬數位人陪伴等新業態，並加速腦機介面、具身智慧等前沿科技成果向市場轉化，以擴大內需、推動消費升級。

中國商務部、網信辦、發改委、教育部 、科技部、工信部、人民銀行等九部門，發布前述意見，提出18項措施。

商品消費方面，深入實施「人工智慧+製造」專項行動，加快人工智慧技術與產品研發、設計、製造、行銷深度融合，豐富智慧手機、電腦、家居、穿戴裝置、機器人等智慧商品供給。

服務消費方面，支持家政企業與科技企業合作，打造智慧家政服務平台，並支持探索人工智慧在健康管理、藥學服務、復健照護等多個場景的普及應用。

針對未來商業場景，將培育商業智慧代理（AI Agent）新業態，開發智慧導購、智慧營運、智慧物流等專業智慧代理，推動具身智慧技術在商貿領域落地，並發展線上逛街、線上展示等智慧消費場景。

針對近期中國股市不振，證監會主席吳清表示，證監會將同意首批18檔主動ETF註冊，為市場引入更多增量資金，並鼓勵上市公司擴大股票回購及增持。