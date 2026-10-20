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台股殺至季線附近 資金續湧入 千億級台股ETF重返15檔

記者高瑜君／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台股10月下挫逾千點，但資金持續流入台股ETF，推升主動中信台灣收益規模突破1000億元，使千億級ETF重返15檔，月月配與掩護性買權策略成市場焦點。

台股19日一度殺至季線附近，然資金持續湧入台股ETF，推升主動中信台灣收益規模突破千億元（台幣，下同），台股ETF千億元俱樂部再現15檔。法人分析，隨台股進入高檔震盪整理，月月配商品重獲市場目光。

統計至昨日，台股ETF的千億元俱樂部成員，由元大台灣50以2.49兆元穩居霸主，再來是元大高股息8472.2億元、國泰永續高股息6665.6億元、群益台灣精選高息6299.6億元、富邦台50的4647.1億元；2000餘億元有元大台灣50正2的2821.3億元、主動統一台股增長2760.1億元、凱基台灣TOP 50的2109.2億元。

1000餘億元則有七檔，包含富邦科技1641.3億元、復華台灣科技優息1627.3億元、大華優利高填息30的1621.5億元、國泰台灣技龍頭1486.6億元、主動統一升級50的1310.8億元、元大台灣高息低波1117.05億元、主動中信台灣收益1024.4億元。

主動中信台灣收益近期規模快速成長，策略採用主動布局台灣成長潛力股，搭配「掩護性買權」策略，當選擇權隱含波動率升高時，在其他條件相同下，有機會收取較高權利金；掛牌至今約四個月，公告四次的單月配息殖利率約在1.4%，是吸引買盤進場的關鍵。掩護性買權提供額外收益來源，可緩衝部分市場波動，目前還有主動摩根台灣鑫收等也有採用。

台股10月以來下殺逾千點，但累計10月來台股ETF淨申購高達3430億元，使台股ETF總規模至今仍持穩在8兆元之上。規模千億俱樂部中，除主動中信台灣收益規模創高外，還有凱基台灣TOP 50規模創高。

精華 FAQ

  • 雖然台股一度跌至季線附近，但10月以來ETF淨申購仍高達3430億元，顯示投資人逢回布局意願強，且高檔震盪下月月配商品與高息策略重新受到青睞。

  • 主動中信台灣收益近期規模快速成長，最新達1024.4億元，正式躋身千億級台股ETF，讓千億俱樂部成員數回到15檔，成為近期規模成長最受關注的產品之一。

  • 該ETF以主動布局台灣成長潛力股為核心，並搭配掩護性買權策略，在波動升高時可望收取較高權利金；加上近4個月公告配息殖利率約1.4%，成為吸金關鍵。

台股

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