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外資賣台股 今年砍逾2兆台幣 台積遭提款1.9兆史上首見

記者高瑜君／綜合報導
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外資砍台股不手軟，19日再賣超台股767億元台幣，累計10月來賣超6620億元，...
外資砍台股不手軟，19日再賣超台股767億元台幣，累計10月來賣超6620億元，今年來賣超金額突破2兆元大關。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

外資今年大舉調節台股，累計賣超突破2兆元，台積電更遭賣超1.9兆元；但外資同步加碼櫃買市場，仍偏好AI供應鏈。

外資砍台股不手軟，19日再賣超台股767.4億元，累計10月來賣超6620.6億元（台幣，下同），今年以來賣超金額突破2兆元大關，為台股史上首見外資賣超「2」字頭；若外資不回頭，將改寫歷年最大賣超紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光指出，今年來加權指數大漲17858點，然外資持續站在賣方，累計今年外資賣超台股金額已經超過2兆元，尤其賣超台積電逾1.9兆元，此外，自營商今年來也賣超逾1兆元，而空單就是未來多單的養分，軋空手行情伺機而動，將成為推動台股第4季再度改寫歷史新高的主要利多動能之一。

統計至19日，外資在集中市場買超金額高達2.03兆元，暫時高居單一年度外資最大賣超金額排行榜之首，先前最高金額為2022年賣超1.2兆元，再來依序是2024年的6951.4億元、2025年的5995億元、2020年的5395.2億元，而今年也將邁入外資連續賣超的第三年。

從近十年數據來看，受惠於美中貿易戰、新冠疫情轉單、AI關鍵供應鏈等利多，台股呈現上漲八年、下跌二年，台股也從2017年首次攀登萬點，一路向上推升，至今年10月6日一度閃見49968點盤中史高，近期雖拉回修正，昨也還收在46822點，從2016年底以來，台股飆漲逾3.7萬點，外資卻賣超七年、買超三年。

進一步檢視今年外資的提款對象，大型權值股淪為提款機，科技股更是重災區，護國神山台積電是被賣超最大苦主。今年來賣超台積電1.9兆元，其次的台達電也被賣超1437.6億元、其餘超過300億元的依序為聯發科985.8億元、國巨*934.1億元、緯穎767.9億元、臻鼎-KY 754.6億元、大立光642.2億元、廣達521.9億元、華通357.6億元、南亞341.5億元、群創308.2億元。

不過，外資並非全面性看空台股，在集中市場、櫃買市場呈現兩樣情。外資今年來買超櫃買市場1060.8億元，繼2024年買超906.7億元、2025年買超2928.01億元後，外資將邁入對櫃買市場的連續買超的第三年。

其中，外資買超最多的上櫃股票是世界，買超金額達437.1億元、其次為鈊象201.1億元、聖暉*也有166.7億元，其他買超逾50億元個股有富喬82.05億元、弘塑81.5億元、家登76.3億元、穩懋69.3億元、力旺67.2億元、台燿65.5億元、新普62.07億元、中美晶54.9億元。從這些買超標的來看，外資仍偏好AI供應鏈。

精華 FAQ

  • 截至19日，外資今年累計賣超台股已突破2兆元，成為台股史上首見的「2」字頭賣超規模，並暫居單一年度外資最大賣超金額排行榜首。

  • 外資今年賣超最多的是台積電，累計金額高達1.9兆元，成為本次外資提款潮中最受衝擊的權值股，也創下史上首見的高額賣超紀錄。

  • 文章指出外資並非全面看空台股，而是偏好不同市場配置；今年來買超櫃買市場1060.8億元，標的多集中在AI供應鏈，顯示資金仍看好中小型成長股。

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