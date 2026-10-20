成熟製程市況熱 價量齊揚 本季全球產能利用率衝上91%

成熟製程晶圓代工漲價潮延續，聯電、世界先進、力積電持續迎來價量齊揚盛況。（本報系資料庫）【作者：郭琦，日期：2026-10-20，數位典藏序號：20261019225229773】

AI摘要 文章摘要整理： AI基礎建設帶動電源管理、通訊與周邊晶片需求升溫，成熟製程晶圓代工供需吃緊，全球產能利用率衝上91%，明年首季價格可望再漲。

研調機構Sigmaintell最新報告指出，AI基礎建設擴張，帶動電源管理、通訊與周邊晶片需求升溫，本季全球成熟製程晶圓代工業產能利用率衝上91%高檔，伴隨物料成本提高與供需吃緊，明年首季8吋與12吋成熟製程晶圓代工價格將季增4%至8%。

業界指出，AI紅利不僅帶旺台積電 先進製程接單熱轉，也促使成熟製程晶圓代工漲價潮延續，聯電、世界先進、力積電持續迎來價量齊揚盛況。

聯電對市況展望正向，看好22奈米、28奈米需求持續復甦，第3季晶圓出貨量季增高個位數百分比，產能利用率攀升至九成以上，平均售價持穩，毛利率約35%。

世界方面，受益於AI電源管理需求增溫，第3季產能利用率達九成以上，訂單能見度約四個月，第4季仍有向上空間。

世界預估，第3季毛利率介於32.5%至34.5%，後續在量價與產品組合改善帶動下，營運動能可望延續，新加坡12吋新廠則支應中長期成長需求。

力積電方面，今年7月已調升DRAM投片價約45%，8吋、12吋邏輯代工投片價同步上調10%至15%，下半年持續反映調價效益。公司聚焦記憶體、邏輯代工與3D AI Foundry，布局晶圓堆疊、矽電容及矽中介層；公司強調，出售銅鑼P5廠予美光後，有助降低負債、減輕折舊與固定成本壓力，推進營運改善。

Sigmaintell指出，全球成熟製程需求呈現分化，智慧手機、筆電等消費性電子買氣仍偏弱，但AI基礎設施擴建，推升編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、高效能微控制器（MCU）與電源管理晶片需求，帶動55奈米、90奈米產能吃緊，其中，90奈米本季報價已季增4%，明年首季預估再漲8%，漲勢最突出。

至於28奈米、40奈米本季價格雖持平，惟受惠通訊、顯示驅動IC與影像訊號處理器需求逐步回升，加上成本壓力轉嫁，估計明年首季報價分別上漲6%、5%；部分二線晶圓代工廠雖以低價爭取55奈米、90奈米訂單，惟產品組合與主流業者有所區隔，對整體價格影響有限。

Sigmaintell研判，8吋成熟製程晶圓代工市場供需更趨緊繃，來自AI伺服器所需48V高壓電源管理晶片需求擴增，業者普遍掌握約半年訂單能見度，且全球8吋晶圓代工產能今年、明年分別縮減6%、2%，擴產又需時間，明年首季報價可望上漲約4%，漲勢有望延續至明年。