我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

成熟製程市況熱 價量齊揚 本季全球產能利用率衝上91%

記者李孟珊尹慧中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成熟製程晶圓代工漲價潮延續，聯電、世界先進、力積電持續迎來價量齊揚盛況。（本報...
成熟製程晶圓代工漲價潮延續，聯電、世界先進、力積電持續迎來價量齊揚盛況。（本報系資料庫）【作者：郭琦，日期：2026-10-20，數位典藏序號：20261019225229773】

AI摘要

文章摘要整理：

AI基礎建設帶動電源管理、通訊與周邊晶片需求升溫，成熟製程晶圓代工供需吃緊，全球產能利用率衝上91%，明年首季價格可望再漲。

研調機構Sigmaintell最新報告指出，AI基礎建設擴張，帶動電源管理、通訊與周邊晶片需求升溫，本季全球成熟製程晶圓代工業產能利用率衝上91%高檔，伴隨物料成本提高與供需吃緊，明年首季8吋與12吋成熟製程晶圓代工價格將季增4%至8%。

業界指出，AI紅利不僅帶旺台積電先進製程接單熱轉，也促使成熟製程晶圓代工漲價潮延續，聯電、世界先進、力積電持續迎來價量齊揚盛況。

聯電對市況展望正向，看好22奈米、28奈米需求持續復甦，第3季晶圓出貨量季增高個位數百分比，產能利用率攀升至九成以上，平均售價持穩，毛利率約35%。

世界方面，受益於AI電源管理需求增溫，第3季產能利用率達九成以上，訂單能見度約四個月，第4季仍有向上空間。

世界預估，第3季毛利率介於32.5%至34.5%，後續在量價與產品組合改善帶動下，營運動能可望延續，新加坡12吋新廠則支應中長期成長需求。

力積電方面，今年7月已調升DRAM投片價約45%，8吋、12吋邏輯代工投片價同步上調10%至15%，下半年持續反映調價效益。公司聚焦記憶體、邏輯代工與3D AI Foundry，布局晶圓堆疊、矽電容及矽中介層；公司強調，出售銅鑼P5廠予美光後，有助降低負債、減輕折舊與固定成本壓力，推進營運改善。

Sigmaintell指出，全球成熟製程需求呈現分化，智慧手機、筆電等消費性電子買氣仍偏弱，但AI基礎設施擴建，推升編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、高效能微控制器（MCU）與電源管理晶片需求，帶動55奈米、90奈米產能吃緊，其中，90奈米本季報價已季增4%，明年首季預估再漲8%，漲勢最突出。

至於28奈米、40奈米本季價格雖持平，惟受惠通訊、顯示驅動IC與影像訊號處理器需求逐步回升，加上成本壓力轉嫁，估計明年首季報價分別上漲6%、5%；部分二線晶圓代工廠雖以低價爭取55奈米、90奈米訂單，惟產品組合與主流業者有所區隔，對整體價格影響有限。

Sigmaintell研判，8吋成熟製程晶圓代工市場供需更趨緊繃，來自AI伺服器所需48V高壓電源管理晶片需求擴增，業者普遍掌握約半年訂單能見度，且全球8吋晶圓代工產能今年、明年分別縮減6%、2%，擴產又需時間，明年首季報價可望上漲約4%，漲勢有望延續至明年。

精華 FAQ

  • 主要來自AI基礎建設擴張，帶動電源管理、通訊與周邊晶片需求增加，尤其48V高壓電源管理晶片需求明顯升溫，使成熟製程晶圓代工供給更為吃緊。

  • Sigmaintell預估，8吋與12吋成熟製程晶圓代工價格明年首季將季增4%至8%，其中90奈米報價漲勢最明顯，28奈米與40奈米也將因需求回升而上調。

  • 聯電受惠22奈米與28奈米需求回溫，產能利用率已升至九成以上；世界先進因AI電源管理需求增溫，訂單能見度約4個月；力積電則透過調價與資產處分改善營運。

台積電

上一則

特斯拉衝刺機器人、自駕車 供應鏈商機爆發

下一則

外資賣台股 今年砍逾2兆台幣 台積遭提款1.9兆史上首見

延伸閱讀

法說會前夕 台積電目標價外資最高喊4410元台幣

法說會前夕 台積電目標價外資最高喊4410元台幣
半導體續通膨 台灣IC設計醞釀新一波漲價潮

半導體續通膨 台灣IC設計醞釀新一波漲價潮
封測業迎最強漲價潮 日月光、京元電等大進補

封測業迎最強漲價潮 日月光、京元電等大進補
台積電衝先進製程 台美大進擊

台積電衝先進製程 台美大進擊

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份