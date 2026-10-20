中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金

AI摘要 文章摘要整理： 中國股市持續疲弱之際，證監會宣布放行首批18檔主動ETF並推動外資便利化，同時市場也出現國家隊資金疑似護盤的跡象。

面對中股不振，中國證監會主席吳清19日在2026金融街論壇年會上表示，將同意首批18檔主動ETF註冊，為市場引入更多增量資金，並鼓勵上市公司擴大股票回購及增持。

吳清並指，證監會將提升QFII投資運作便利度，支持境內外機構合作推出更多基於中國資產的指數和產品。支持更多外資機構赴陸投資。加快推進人民幣股票交易櫃台和REITs納入滬深港通。

2026金融街論壇年會19日在北京開幕，中國人民銀行（中國央行 ）行長潘功勝提出，將研究擇機把央行公開市場主要操作品種的期限切換為隔夜，公開市場隔夜回購利率將相應成為主要政策利率，以提高利率調控的精準性。路透指，這將使人行能夠更有效地掌握流動性狀況，也將使其貨幣政策框架更加接近全球其他主要央行。

此外，涵蓋Ａ股約60%至70%總市值的滬深300指數連十周下跌，寫指數發布來最長連跌紀錄，較6月高點下跌約17%，逼近技術性熊市之際，中國「國家隊」資金進場護盤的跡象浮現。

彭博報導，俗稱「國家隊」的國家背景資金青睞的交易所掛牌指數型基金（ETF），上周資金流入量升至7月以來最高。雖然目前尚無官方證實國家隊正在加碼，但資金流入規模和時機，已讓許多市場參與者相信，北京正試圖支撐股市。

中信建投證券分析師指出，上周資金持續大規模流入，且集中於主要寬基（市值型）ETF，加上鄰近收盤時段的交易更加活躍，都顯示大型機構可能正逆勢買入的相關跡象。