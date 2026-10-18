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台積電衝先進製程 台美大進擊

記者尹慧中／台北報導
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台積先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業...
台積先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業界預期，美國亞利桑納廠也可望加快導入2奈米製程。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台積電在台灣與美國同步加快先進製程布局，A14與2奈米推進進度優於預期，法人看好其在AI熱潮下持續維持技術領先。

台積先進製程台美兩路同步大進擊，台灣廠區下世代埃米級A14製程量產推進速度優於業界預期，美國亞利桑納廠也可望加快導入2奈米製程。隨著台美先進製程布局持續熱轉，法人看好，台積電在AI帶動的半導體熱潮，仍將掌握「技術領先、贏者全拿」優勢。

台積電董事長魏哲家已於日前法說會預告：「台積電沒有打算放過任何機會，希望爭取每一項可能的業務」。業界認為，台美兩地先進製程快速推進，是魏哲家喊出「台積電爭取每一項業務」的最大後盾。

台積電埃米級初代製程技術A16預計2026年下半年生產就緒。台積電預告，已開始準備A14製程技術產能，預計2027年風險試產、2028年量產。A13與A12預計於2029年開始量產。

台積電技術藍圖持續推進，在台灣導入量產目標明確，埃米級製程進度也優於業界預期。隨著客戶需求高漲與後續技術成熟，業界推估，除了台灣廠區順利擴充，美國亞利桑納廠區也持續推進規模，第三座新廠估計最快2028年加入貢獻，優於先前設定2030年前的目標。

由於AI與高速運算（HPC）應用促使客戶群需求激增，台積電在台灣加速擴產，美國亞利桑納州第二座晶圓廠2027年第3季量產進度也優預期。

魏哲家先前指出，台積電原先計畫美國亞利桑納州建置六座晶圓廠到位後，將占2奈米以下總產能30%，惟要達到該比率確實不容易，除了台灣本身積極擴充速度高於海外，美國當地也面對缺工、空汙法規限制等。

台積電在台灣積極擴充，美國先進製程產能也成為客戶群異地備援關鍵。台積電亞利桑納州第二座晶圓廠進度超前，第三座晶圓廠2025年4月破土動工，今年5月已上梁，該廠計畫採用2奈米和A16製程技術，原先預計2030年前量產，目前業界看2奈米部分進度也可望超前。

業界指出，台積電原規劃亞利桑納首座廠2025年量產，實際提早在2024年第4季以4奈米量產；當地第二座廠原訂2028年量產，目前看來進度已提前，第三廠估也有望比原先目標提早至少四個季度。

精華 FAQ

  • 台積電在台灣推進A14等埃米級製程量產，美國亞利桑納廠也加速導入2奈米，兩地同步擴張先進製程產能，整體進度明顯優於市場原先預期。

  • 因為AI與HPC需求持續升溫，帶動先進製程訂單與擴產動能；加上台積電在技術節點與量產時程上持續領先，讓其在高階晶片市場更具主導力。

  • 亞利桑納首座廠已提前在2024年第4季量產4奈米，第二座廠原訂2028年量產、如今也被看好提前；第三座廠2025年4月動工，整體進度亦可能超前。

台積電 魏哲家

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