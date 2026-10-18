中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市勢頭料維持穩健。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 花旗認為中國AI企業赴港上市熱潮仍穩定，明年香港市場重點可能從硬體供應商轉向模型與應用開發商，但企業須證明成長與獲利能力。

中國AI產業掀起上市潮，香港 成為重要融資市場。花旗集團預期，儘管面臨估值擔憂加劇和日益嚴格的審查，中國AI供應鏈 企業上市潮仍將維持穩定，明年香港股權資本市場的焦點，有望從硬體供應商轉向AI模型及應用開發商。

路透報導，花旗中國投資銀行及亞太區金融機構業務主管袁崢怡近日談及中國AI供應鏈赴港上市前景，她指出，近期資料中心企業的估值回落主要源自美國市場，中國AI供應鏈企業仍將繼續赴港上市。

袁崢怡表示，計畫在香港上市的中國企業，投資需求大致一半來自中國境內、一半來自國際市場，有助於緩衝市場波動的影響。

不過，袁崢怡警告，如果美國整個AI產業景氣出現反轉，全球市場都將受到影響，香港也不例外。他並指出，過去幾周市場已出現一些波動。

香港財政司司長陳茂波18日發表網誌指，香港今年前九個月首次公開招股（IPO）集資已接近500億美元，為去年同期的一倍，並超過去年全年總額。

陳茂波指出，上周他先後出訪南京和曼谷，感到兩股巨大需要：發展中經濟體需要資金和技術，中國企業需要國際市場和專業服務。他表示，兩種需要都在香港交匯，這裡既能引導全球的資金，也連接著中國的科技與產業。

香港交易所環球上市服務部主管徐經緯近日表示，今年以來，TMT（科技、媒體和電信）及人工智慧（AI）相關企業在香港資本市場融資活躍，相關領域約占年內港股IPO募資額的70%，在股權及股權相關發行中占比約50%。他同時表示，近年來約80%的香港IPO有國際基石投資者參與，投資者來自美國、歐洲、中東及亞太等多個市場。

袁崢怡表示，許多中國硬體業者已主動在中國以外建立生產據點，有助服務全球客戶，並降低地緣政治摩擦帶來影響。他指出，中國硬體供應商受惠於全球AI基礎設施建設熱潮，銷售量成長，產品單價也有所提高。

展望明年，袁崢怡預期，香港股權資本市場的焦點將從純硬體企業，轉向中國AI模型及應用開發商。不過，他強調，這些企業必須證明商業模式可行，並展現強勁的成長及獲利能力。

花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市勢頭料維持穩健。（中新社）