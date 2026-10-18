我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人帶父就醫 持證停殘泊誤壓這線 被罰348元

梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成

中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市勢頭料維持穩健。（中新社）
花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市勢頭料維持穩健。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

花旗認為中國AI企業赴港上市熱潮仍穩定，明年香港市場重點可能從硬體供應商轉向模型與應用開發商，但企業須證明成長與獲利能力。

中國AI產業掀起上市潮，香港成為重要融資市場。花旗集團預期，儘管面臨估值擔憂加劇和日益嚴格的審查，中國AI供應鏈企業上市潮仍將維持穩定，明年香港股權資本市場的焦點，有望從硬體供應商轉向AI模型及應用開發商。

路透報導，花旗中國投資銀行及亞太區金融機構業務主管袁崢怡近日談及中國AI供應鏈赴港上市前景，她指出，近期資料中心企業的估值回落主要源自美國市場，中國AI供應鏈企業仍將繼續赴港上市。

袁崢怡表示，計畫在香港上市的中國企業，投資需求大致一半來自中國境內、一半來自國際市場，有助於緩衝市場波動的影響。

不過，袁崢怡警告，如果美國整個AI產業景氣出現反轉，全球市場都將受到影響，香港也不例外。他並指出，過去幾周市場已出現一些波動。

香港財政司司長陳茂波18日發表網誌指，香港今年前九個月首次公開招股（IPO）集資已接近500億美元，為去年同期的一倍，並超過去年全年總額。

陳茂波指出，上周他先後出訪南京和曼谷，感到兩股巨大需要：發展中經濟體需要資金和技術，中國企業需要國際市場和專業服務。他表示，兩種需要都在香港交匯，這裡既能引導全球的資金，也連接著中國的科技與產業。

香港交易所環球上市服務部主管徐經緯近日表示，今年以來，TMT（科技、媒體和電信）及人工智慧（AI）相關企業在香港資本市場融資活躍，相關領域約占年內港股IPO募資額的70%，在股權及股權相關發行中占比約50%。他同時表示，近年來約80%的香港IPO有國際基石投資者參與，投資者來自美國、歐洲、中東及亞太等多個市場。

袁崢怡表示，許多中國硬體業者已主動在中國以外建立生產據點，有助服務全球客戶，並降低地緣政治摩擦帶來影響。他指出，中國硬體供應商受惠於全球AI基礎設施建設熱潮，銷售量成長，產品單價也有所提高。

展望明年，袁崢怡預期，香港股權資本市場的焦點將從純硬體企業，轉向中國AI模型及應用開發商。不過，他強調，這些企業必須證明商業模式可行，並展現強勁的成長及獲利能力。

花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市勢頭料維持穩健。（中新社）
花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市勢頭料維持穩健。（中新社）

精華 FAQ

  • 花旗預期，中國AI供應鏈企業赴港上市潮仍會維持穩定，即使估值疑慮升高、審查趨嚴，相關公司仍可依靠香港市場持續融資。

  • 香港今年前9個月IPO集資已接近500億美元，較去年同期翻倍並超越去年全年；其中AI與TMT相關企業約占募資額的70%，顯示融資相當活躍。

  • 花旗預期，明年香港股權資本市場的焦點將由純硬體企業，逐步轉向中國AI模型及應用開發商；但這些公司必須證明商業模式可行，並展現強勁成長與獲利能力。

香港 供應鏈

上一則

日產、本田車廠單月銷量 在中國大跳水

延伸閱讀

AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高

AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高
遠見高峰會／盛治仁：若未改變組織運作 企業導入AI效益仍有限

遠見高峰會／盛治仁：若未改變組織運作 企業導入AI效益仍有限
宇樹科技前車之鑑…智元啟動新融資 推遲赴港IPO

宇樹科技前車之鑑…智元啟動新融資 推遲赴港IPO
赴港上市前 月之暗面創辦人楊植麟遭控轉移舊公司技術謀利

赴港上市前 月之暗面創辦人楊植麟遭控轉移舊公司技術謀利

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
美國財長貝森特。（路透）

貝森特籲世銀改革：解除油氣融資禁令 促中國不再借款

2026-10-15 03:55

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思