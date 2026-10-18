我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

抗議搶人類飯碗 賓大退休教授阻止送餐機器人 被捕

全球化戰略布局 聯訊儀器也要發行H股

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

聯訊儀器宣布擬發行H股赴港上市，以強化全球化布局、品牌形象與境外融資能力，並在高研發與海外擴張需求下補充長期資本。

中國半導體測試設備巨頭聯訊儀器近日公布擬發行H股並在香港聯交所主板掛牌上市。該公司表示，此舉為進一步深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，增強公司境外融資能力。

聯訊儀器為全球少數、中國國內極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光通訊全部核心測試儀器的企業。

該公司於今年4月24日登陸上交所科創板，與貴州茅台多次爭奪A股股王寶座，它曾在6月25日盤中最高觸及人民幣2777.77元，刷新A股歷史最高價紀錄。

業內認為，聯訊儀器赴港上市背後有多重因素：一方面，海外收入占比快速提升，聯訊儀器2025年前三季境外營收占32.59%，客戶包括Lumentum、Coherent、住友、古河等國際廠商，在港上市有助於提升海外品牌、便利外匯資金和海外併購；另一方面，公司處於高研發、高擴產階段，A股募資主要投向既定產業化項目，後續技術迭代、海外擴張和併購仍需長期資本。

聯訊儀器業績亮眼，今年上半年營收人民幣15.31億元，年增長208%，淨利潤人民幣5.67億元，年增903%。受益於AI算力需求增長、資料中心建設加速，帶動光模組及光晶片廠商擴產背景下，預計2026年前三季淨利達人民幣19億至21億元。

精華 FAQ

  • 公司表示，赴港上市有助於深化全球化戰略布局，提升國際化品牌形象，並增強境外融資能力，以支持後續海外業務與資本需求。

  • 聯訊儀器屬全球少數、且中國極少數可量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，並且是全球第二家推出1.6T全套核心測試儀器的企業。

  • 一方面，2025年前三季境外營收占比已達32.59%，海外客戶多；另一方面，公司處於高研發、高擴產階段，未來技術迭代、海外擴張與併購都需要更長期的資本支持。

香港

上一則

豐田台製新車 MPV回銷日本

下一則

偏癱患者可彈奏樂曲 中國「腦機介面」可望加速應用

延伸閱讀

Nvidia攜手思科 進擊光通訊市場 推可插拔光模組

Nvidia攜手思科 進擊光通訊市場 推可插拔光模組
傳產中企求第二增長 跨界入局半導體、光晶片

傳產中企求第二增長 跨界入局半導體、光晶片
非洲手機之王 傳音15日在港上市

非洲手機之王 傳音15日在港上市
AI光通訊缺貨看不到盡頭 Lumentum產能訂滿至2029年初

AI光通訊缺貨看不到盡頭 Lumentum產能訂滿至2029年初

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
美國財長貝森特。（路透）

貝森特籲世銀改革：解除油氣融資禁令 促中國不再借款

2026-10-15 03:55

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思