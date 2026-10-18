全球化戰略布局 聯訊儀器也要發行H股

AI摘要 文章摘要整理： 聯訊儀器宣布擬發行H股赴港上市，以強化全球化布局、品牌形象與境外融資能力，並在高研發與海外擴張需求下補充長期資本。

中國半導體測試設備巨頭聯訊儀器近日公布擬發行H股並在香港 聯交所主板掛牌上市。該公司表示，此舉為進一步深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，增強公司境外融資能力。

聯訊儀器為全球少數、中國國內極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光通訊全部核心測試儀器的企業。

該公司於今年4月24日登陸上交所科創板，與貴州茅台多次爭奪A股股王寶座，它曾在6月25日盤中最高觸及人民幣2777.77元，刷新A股歷史最高價紀錄。

業內認為，聯訊儀器赴港上市背後有多重因素：一方面，海外收入占比快速提升，聯訊儀器2025年前三季境外營收占32.59%，客戶包括Lumentum、Coherent、住友、古河等國際廠商，在港上市有助於提升海外品牌、便利外匯資金和海外併購；另一方面，公司處於高研發、高擴產階段，A股募資主要投向既定產業化項目，後續技術迭代、海外擴張和併購仍需長期資本。

聯訊儀器業績亮眼，今年上半年營收人民幣15.31億元，年增長208%，淨利潤人民幣5.67億元，年增903%。受益於AI算力需求增長、資料中心建設加速，帶動光模組及光晶片廠商擴產背景下，預計2026年前三季淨利達人民幣19億至21億元。