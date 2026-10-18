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偏癱患者可彈奏樂曲 中國「腦機介面」可望加速應用

記者黃雅慧／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國腦機介面在政策支持、資本投入與醫療突破帶動下加速發展，已從概念走向註冊與商業化應用。

中國科研團隊近期研發腦機介面精細運動重建系統，助力偏癱患者成功彈奏簡單樂曲。有機構認為，得益於政策支撐與標準體系持續完善，腦機介面正邁向規模化、產業化元年。

截至9月14日，今年內中國腦機介面領域一級市場已發生投融資事件99起，金額共計人民幣94.74億元，遠超2025年全年表現。

腦機介面是在大腦與外部設備之間建立直接信息通道，實現腦與機器智能協同交互的前沿技術，按技術路徑可分為非侵入式、半侵入式與侵入式三類。腦機介面已升級為中國官方「十五五」產業戰略，在多重政策強力支持下，外界認為產業落地正在加速。

華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院日前指稱，研發出中國首個基於高通道矩陣式電刺激的腦機介面精細運動重建系統，能讓39歲偏癱患者經近兩個月訓練後，連貫彈奏小星星等簡單樂曲，右手手腕可自主翻轉90度，無需設備輔助也能持筆工整書寫姓名。

目前半侵入式率先實現註冊和商業化落地。中國藥監局今年3月批准博睿康植入式手部運動功能代償系統（NEO）上市，適用於頸段脊髓損傷所致四肢癱患者。為全球首個獲批上市的植入式腦機介面醫療器械。從獲批到華山醫院完成全球首例商業化植入手術，僅用時四個月。

中新網報導，天壇醫院腦機介面轉化研究中心執行副主任楊藝表示，侵入式和半侵入式投入大、風險高、周期長，直指癱瘓、失語、嚴重腦損傷等醫學硬問題，未來決定中國腦機介面國際地位的，也是該路線。「難度不在能不能做出來，而是能不能十年不出問題。」

西南證券認為，2026年將成為中國腦機介面告別講故事、走向規模化產業化、開始看產出的元年。東方財富概念板塊顯示，目前A股市場有61檔上市企業涉及腦機介面概念，合計總市值超過人民幣9,700億元。其中，有45檔上半年實現獲利。

精華 FAQ

  • 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院研發的系統，讓39歲偏癱患者經近2個月訓練後，可連貫彈奏小星星，也能自主翻轉右手手腕90度，並在無設備輔助下工整書寫姓名。

  • 截至9月14日，中國腦機介面領域一級市場今年已出現99起投融資事件，總金額達94.74億元，顯示資本持續追捧，市場熱度明顯高於往年表現。

  • 目前半侵入式路線已率先完成註冊與上市，博睿康NEO更成為全球首個獲批植入式腦機介面醫療器械。業界認為，2026年有望成為產業規模化、開始看產出的元年。

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