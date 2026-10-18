DeepSeek新模型 更便宜、更快完成任務

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek不到一個月再推V4.1-Flash-1017版本，強調以更低成本、更快速度完成任務，並新增搜尋與讀取接口，在多項測試中領先多款國內外模型。

中國AI模型龍頭DeepSeek 不到一個月再度更新版本，原DeepSeekV4.1 Flash現已更新至V4.1-Flash-1017版本，相比上一版本，用戶能以更低成本、更快速度完成任務。

在DeepSWE v1.1評測中，新版本每項任務平均費用約人民幣1.3元，而上一版本完成同類任務約需人民幣3.3元，成本下降約六成。

DeepSeek這次新版本應用程式介面（API），新增對Search（搜尋）與Fetch（讀取）接口支持，兩個接口價格均為人民幣5元/千次。

DeepSeek官方稱，DeepSeek網頁端與API端的搜尋能力均由自研DeepSeek搜尋引擎提供底層支持，每天會處理來自全球各地的數億次搜尋請求。

在官方展示測試數據中，V4.1-Flash-1017在AI編程能力基準DeepSWE v1.1、AI代理完成業務的能力基準Automation-Bench和Agents'Last Exam，以及多模態AI代理基準Apex Bench v1.1這幾個領域中都得到最高分，領先於海外兩大模型Claude opus 5、GPT 5.6 sol，以及中國Kimi K3和智譜的GLM 5.3模型。