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DeepSeek新模型 更便宜、更快完成任務

記者黃雅慧／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek不到一個月再推V4.1-Flash-1017版本，強調以更低成本、更快速度完成任務，並新增搜尋與讀取接口，在多項測試中領先多款國內外模型。

中國AI模型龍頭DeepSeek不到一個月再度更新版本，原DeepSeekV4.1 Flash現已更新至V4.1-Flash-1017版本，相比上一版本，用戶能以更低成本、更快速度完成任務。

在DeepSWE v1.1評測中，新版本每項任務平均費用約人民幣1.3元，而上一版本完成同類任務約需人民幣3.3元，成本下降約六成。

DeepSeek這次新版本應用程式介面（API），新增對Search（搜尋）與Fetch（讀取）接口支持，兩個接口價格均為人民幣5元/千次。

DeepSeek官方稱，DeepSeek網頁端與API端的搜尋能力均由自研DeepSeek搜尋引擎提供底層支持，每天會處理來自全球各地的數億次搜尋請求。

在官方展示測試數據中，V4.1-Flash-1017在AI編程能力基準DeepSWE v1.1、AI代理完成業務的能力基準Automation-Bench和Agents'Last Exam，以及多模態AI代理基準Apex Bench v1.1這幾個領域中都得到最高分，領先於海外兩大模型Claude opus 5、GPT 5.6 sol，以及中國Kimi K3和智譜的GLM 5.3模型。

精華 FAQ

  • 新版本主打更低成本與更快速度，讓用戶在完成任務時能以較少費用取得較高效率，顯示DeepSeek持續快速迭代模型能力。

  • 官方數據顯示，新版本每項任務平均費用約1.3元人民幣，上一版本完成同類任務約需3.3元，成本約下降6成，效率明顯提升。

  • V4.1-Flash-1017在DeepSWE v1.1、Automation-Bench、Agents'Last Exam與Apex Bench v1.1等基準中都拿到最高分，領先Claude opus 5、GPT 5.6 sol、Kimi K3與GLM 5.3等模型。

DeepSeek

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