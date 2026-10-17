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LINE Pay 75萬筆個資遭中國暗網兜售 賣家竟只開價399美元

記者馬瑞璿／台北即時報導
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韓國威脅情報資安公司S2W最新通報指出，中國暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）...
韓國威脅情報資安公司S2W最新通報指出，中國暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）出現一則販售台灣LINE Pay用戶資料的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，開價399美元，個資內容涉及姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊。（LINE Pay提供）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國資安公司通報中國暗網疑似販售75萬筆LINE Pay台灣用戶個資，開價僅399美元，資料內容含多項敏感資訊，來源與真實性仍待查證。

韓國威脅情報資安公司S2W最新通報指出，中國暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）出現一則販售台灣LINE Pay用戶資料的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，開價399美元，個資內容涉及姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊。

「長安不夜城」是中文暗網交易市場之一，中國司法機關過去披露的案件顯示，該平台曾涉及公民個人資訊交易。針對此事，LINE PAY尚未回應。

此次在「長安不夜城」販售LINE Pay 75萬筆用戶資料的駭客表示，資料經人工清理後，除了手機號碼，其他欄位可能出現空白或亂碼。換言之，75萬筆是該駭客宣稱的數量，並不代表75萬筆都是完整、有效的用戶資料。

資安專家表示，從暗網資訊來看，目前仍無法確認資料是否來自LINE Pay系統遭入侵，也不排除資料來自第三方或其他既有資料庫，但除了韓國情資公司之外，也有其他國外情資公司關注此事，台灣資安圈已經開始有人討論。

不過，75萬筆資料，為何駭客竟然只賣399美元？資安專家表示，中國暗網很常兜售民眾個資資料，有些價格甚至低到只有幾十塊美元，「對他們來說，個資根本不值錢。」此次，暗網上的LINE Pay用戶個資販售貼文，也再度讓台灣用戶個資流向暗網的風險受到關注。

資安業者竣盟科技總經理鄭加海指出，這起事件除了追查資料來源、真實性及是否遭進一步轉售，持有大量客戶個資的企業也應落實存取權限管理、敏感資料加密、異常存取監控與定期資安檢測，並檢視第三方服務商的資料保護機制，降低帳號遭盜用、權限管理不當及供應鏈漏洞造成的外洩風險。

鄭加海提醒，一旦發現疑似個資外洩，應立即啟動應變機制、釐清影響範圍，並依法履行通報及通知義務。民眾則應慎防假冒LINE Pay客服的可疑訊息，切勿提供簡訊驗證碼或帳號密碼，避免個資風險進一步演變為身分冒用與金融詐騙。

中國暗網論壇「長安不夜城」出現一則販售台灣LINE Pay用戶資料的貼文，賣家宣...
中國暗網論壇「長安不夜城」出現一則販售台灣LINE Pay用戶資料的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，開價399美元。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 韓國威脅情報資安公司S2W通報，中國暗網論壇「長安不夜城」出現販售LINE Pay台灣用戶資料貼文，賣家自稱握有約75萬筆個資並開價399美元。

  • 貼文宣稱資料包含姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊，但駭客也表示經人工清理後，部分欄位可能只剩空白或亂碼。

  • 專家認為目前無法確認資料是否來自LINE Pay系統遭入侵，也可能源自第三方資料庫；企業應加強權限控管、加密、監控與檢測，民眾則要提防假客服詐騙。

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