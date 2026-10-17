基金經理人看好台灣市場 台股躍亞洲基金首選 淨加碼比率達50%

台股16日盤勢回穩，重新站上4萬7000點大關。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美銀調查顯示，亞洲基金經理人對台灣與AI布局明顯升溫，台灣以50%淨加碼居首，並被視為下一階段AI熱潮最大受惠者。

彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。

美銀證券10月調查顯示，亞洲基金經理人對AI的投資意願升溫，45%受訪者加碼AI或在相關類股調整布局，高於9月調查的25%。7成受訪者認為，AI能否轉化為實際收入，將是未來12個月亞太股市最大驅動力。

其中，亞洲基金經理人淨加碼台灣比率50%，高於日本 的45%與南韓 的15%。對於下一階段AI熱潮，35%受訪者認為台灣將受惠最多，高於美國的25%，中國則連續兩個月拿到零票。

中國、印度與印尼並列最不受青睞市場，亞洲基金經理人淨減碼中國比率，由15%升至25%。

不過，美銀另一份全球基金經理人調查顯示，科技股曝險已經達六年來最高，加碼科技股的基金經理人占比由9月30%升至37%，為2020年8月以來最高。

這兩份調查均於10月2至8日進行，亞洲調查涵蓋95人，全球調查則有161人。

Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）也看好台股 ，認為短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他認為，投資人應關注正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。