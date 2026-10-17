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日本報復 對「中國製顏料」展開反傾銷調查

記者廖士鋒／綜合報導
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圖為7月在上海的中國國際塗料博覽會上的塗料展品。（取材自「塗料博覽」微信公眾號）
圖為7月在上海的中國國際塗料博覽會上的塗料展品。（取材自「塗料博覽」微信公眾號）

AI摘要

文章摘要整理：

日本在中日關係緊張下，對中國製顏料展開反傾銷調查；此前中國已對日本產品祭出反傾銷與出口管制措施，雙方貿易摩擦加劇。

日本與中國關係下降的背景下，中國對日本產品祭出反傾銷調查後，日本也已對中國生產的顏料開展反傾銷調查。

據日經中文網，日本財務省和經濟產業省16日宣布，已啟動對以中國所產金紅石型二氧化鈦為原料的顏料等產品的反傾銷調查。這類材料用於汽車塗料和建築塗料等，由於進口價格低廉，可能已對日本國內產業造成損害。調查原則上將在1年內完成。日本鈦白粉工業協會8月7日已向日本財務相提交申請，要求徵收反傾銷稅。

該協會主張，中國產品在日本的售價低於本國內，存在進口遭到不當傾銷貨物的事實。該協會表示，受與中國產品的價格競爭影響，日本企業不得不放棄根據製造成本上漲而提高價格。

此前在1月初中國商務部宣布，「應國內產業申請」，對原產於日本的進口二氯二氫矽反傾銷調查，並於9月初公布初裁，裁定日本公司的傾銷幅度為80.8%至99.2%，並決定實施臨時反傾銷措施。

中國也在年初公布加強兩用物項對日本出口管制，並在2月底與7月初，以「維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」為由，各將20家日本實體列入出口管制管控名單，也各將20家日本實體列入關注名單。

中共政治局委員兼中國副總理何立峰9月29日在北京人民大會堂會見由前日本外相岩屋毅率領的日本國際貿易促進協會訪問團時表示，中日是一衣帶水的近鄰，互為重要經貿伙伴。

精華 FAQ

  • 日本財務省與經濟產業省宣布，已啟動對以中國所產金紅石型二氧化鈦為原料的顏料等產品的反傾銷調查，這些材料主要用於汽車塗料與建築塗料。

  • 日本鈦白粉工業協會主張，中國產品在日本售價低於中國國內價格，屬於不當傾銷，且低價進口已迫使日本企業難以依成本上漲調價，可能損害本土產業。

  • 今年以來，中國對原產日本的二氯二氫矽展開反傾銷調查，並初裁認定傾銷幅度達80.8%至99.2%；同時也加強對日本的出口管制，雙方摩擦持續升溫。

商務部 日本

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