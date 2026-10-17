能搬運、巡檢、幫長者復健 「服務型機器人」在中國廣交會圈粉

10月15日，在第140屆廣交會服務機器人專區，參觀者諮詢外骨骼產品。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國第140屆廣交會服務機器人專區人氣爆棚，多款國產智能產品吸引全球買家，部分企業已獲數十萬美元意向訂單與單日數十台出貨。

中國第140屆廣交會精彩紛呈，一大批高顏值、高智能化的未來科創產品集中亮相服務機器人專區，一經展出便圈粉全球客商，收穫高度認可與大量高端意向訂單。有參展企業零售端單日出貨約50多台高端外骨骼機器人，也有公司已經收穫約數十萬美元的意向訂單；「哪怕我們價格高一些，海外客戶也願意為品質買單」。

香港 文匯報報導，自設立以來，服務機器人專區就成了每屆廣交會展館人氣最旺的地方，這裡匯聚各式尖端國產機器人和前沿技術成果，提供多場景落地方案，成為全球採購商高頻訪問的展區。

來自天津的國家級專精特新「小巨人」企業──伽利略（天津）技術有限公司帶來了兩個月前最新發布的「陸行具身系統Galileo X」。

這款產品打破了機器人固有形態壁壘，可切換自輪式、車載、足式等多種構型，突破傳統地面機器人「單一設備適配單一場景」的情況，可廣泛應用於越野搬運、定向轉運、巡檢作業等場景，吸引了不少行業買家。該公司海外銷售總監周同偉介紹，在本屆廣交會亮相不到兩天時間，公司已經收穫來自中東、北美、南美等地採購商約數十萬美元的意向訂單。

杭州太希智能科技有限公司的外骨骼機器人亦是展區內的明星產品。今年，其帶來第二代消費級腰部助行外骨骼機器人「銀悅X1」，也是其公司人體物理AI技術路線的首款集成式旗艦產品，較上屆參展的產品更加輕量化，並且新增適配老年人、康復平衡等不同需求的算法與步態方案。相關負責人介紹，參展期間，其零售端單日出貨約50多台，許多採購商試用後直接下單。

「中國的智能產品是世界第一，這也是我來廣交會的原因。」法國採購商Brice Leverdez從事服裝與體育行業，日常生活中早已是中國智造的忠實用戶，此次來到廣交會，他希望尋找能在體育場景中應用的機器人技術，例如能在羽毛球領域輔助教練撿球、發球，結合攝像頭與AI技術分析運動員動作數據，以幫助提升技能等。