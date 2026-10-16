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AI晶片走私中國將追刑責 龔明鑫：台灣擬加緊出口管制與美接軌

編譯劉忠勇／綜合外電
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台灣經濟部長龔明鑫。（記者陳儷方／攝影）
台灣經濟部長龔明鑫。（記者陳儷方／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣擬加強AI伺服器與先進晶片出口管制，禁止未經許可運往中國並追究刑責，政策方向也將與美國出口規範接軌。

台灣將加強管制AI伺服器與先進晶片出口，未經許可運往中國將面臨刑責。經濟部長龔明鑫向彭博透露，這項規劃將進一步與美國出口管制接軌，但尚未說明實施時程。

經濟部長龔明鑫接受彭博訪問時說，台灣計劃將AI伺服器與先進半導體納入出口管制清單。措施生效後，受管制的AI硬體運往中國，將依《貿易法》追究刑責。

龔明鑫12日受訪時說：「往後，我們對部分管制品項採取的措施，會與美國相互對應，因為我們在對等貿易協定中作了不少承諾。」他指的是台美今年簽署的貿易協議，但未透露新措施何時實施。

美國長期管制中國採購輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的AI晶片，但中國企業仍透過運作複雜的黑市，取得這些搶手的AI加速器。美國官員指控，過去幾年已有價值數十億美元的輝達硬體流入中國。

台灣目前尚無直接針對未經許可向中國出口AI晶片的刑事處罰規定。台灣官員雖會警告有意出口的業者，將產品運往中國可能違反美國規定，但若要在台灣法院追究涉嫌走私者的責任，只能依其他現行法律起訴。

新制一旦上路，將是賴清德政府維護台灣科技與國家安全的一項重大管制措施。台灣正試著採取更積極的政策，同時因應美方多方面的施壓。

賴清德先前曾說，台灣將處理美方對出口管制的疑慮，但未說明具體內容。

彭博已報導，台灣正研議增訂法規，防堵先進硬體被轉運，讓向中國走私AI晶片的行為也能追究刑責。

他受訪時也向彭博透露，台灣計劃籌資數十億美元，在美國開展工業園區，為輝達及其他AI硬體業者在當地建立完整供應鏈。

精華 FAQ

  • 經濟部規劃把AI伺服器與先進半導體納入出口管制清單，未來這類高階AI硬體若要出口，將先受審查與許可程序約束，以防流向中國等受限地區。

  • 新制上路後，受管制的AI硬體若未經許可運往中國，將依《貿易法》追究刑責。這代表台灣將從原本以勸導為主，提升為可直接司法究責。

  • 龔明鑫表示，台灣未來對部分管制品項的措施會與美國相互對應，顯示政策將朝出口管制標準接軌；但他並未透露具體上路時間或細部執行方式。

輝達

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