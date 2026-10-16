世界技競賽 映照台陸技職發展

AI摘要 文章摘要整理： 世界技能大賽不僅比拚個人技藝，也映照台陸技職培育模式差異；台灣雖有斬獲卻受限資源，大陸則靠制度化投入快速累積優勢。

技職發展貼合著產業的演變，世界技能競技也突顯各國產業的優勢，能在世界技能大賽上獲獎的選手，除了個人技能因素外，更是各國企業、國家政策、教育支持的顯影。今年在上海落幕的世界技能大賽，各國好手在大陸搭建的舞台競技，台灣除再度展現累積的優勢外，也藉此反思台灣技職人才培訓的現況。

中國大陸作為主辦國在第48屆世界技能大賽上拿下‌41枚金牌‌，第五次位居金牌榜和團體總分世界第一，也創造了參賽以來的最好成績；而台灣獲得3金、3銀、7銅、30優勝，團體積分排名由上屆世界第4名攀升至第3，也是頗有斬獲的一屆。大陸與台灣選手在部分技職賽場上可謂伯仲之間。

聯合報記者在技能大賽期間，採訪多位對台灣來說比較新的技職項目指導老師，他們描述的職業現況也體現當前台灣狀況。

機器人系統整合是台灣第三次參賽，是很新的項目。指導老師林育賢表示，他在2021年承接技能競賽機器人系統整合職類競賽場地負責人任務後，投入此職類的培訓，他回憶當時在國內賽初期訓練單位還沒有設備，必須跟企業合作，進行選手培訓；培訓機制上也邀請歷屆國手加入教練團隊，以「學長制」手把手帶領新一代選手。

這次比賽，林老師對大陸團隊印象深刻，大陸選手動作流暢迅速，台灣選手比較謹慎。他說，上一屆該項目的金牌便是大陸，主因與培訓模式有關；大陸設有國家級集訓基地，擁有專門的團隊全心投入國手培訓。但在台灣，培訓團隊本身有既定工作，為利用工作之餘額外時間投入，投入資源相對有限。

整體看，台灣社會對於新技職的支持、就業生態對於跨界人才的運用、學校教育對於新技職科目的引進都還在慢速前進。

還有專家稱，大陸得牌率高是因多年來持續努力所致，以這次新項目「無人機系統」領域來看即有跡可循，例如許多學校開設「無人機駕駛員」、「無人機裝調檢修工」等應用專業的專班，培養大批無人機周邊應用人才，他們有人從事教育培訓行業，也分散在航拍工作室、測繪公司等行業，但同時引發多人競相學習，導致僧多粥少、職務無法負荷那麼多人才困擾。

台灣對於技職投入資源謹慎緩步，而大陸對於培養技職人才則是強調快速、遍地開花，兩種不同的風格，也造就兩地不同的匠人風貌。