不願讓AI操作 逾150款App拒絕接入豆包手機

豆包手機遭逾150款APP拒絕接入。圖為豆包手機二代外觀。(圖／界面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 豆包手機助手公布逾150款拒絕接入清單，顯示AI代操作手機的技術落地受限於App授權與平台競爭，大廠對智能體生態參與態度仍保留。

豆包手機助手官方公眾號發文稱，包含拼多多、Kimi、快手系列應用、美團系列應用、小紅書 、DeepSeek 、阿里與騰訊系列應用（App ）拒絕接入。顯示豆包手機想要做到一句話實現全場景應用難度仍高，智能體生態系是比技術更大的挑戰。

豆包手機助手消費者版本在一個月前發布，並推出「屏幕自動化操作聲明協議」（SEAP協議），讓第三方應用自主決定是否授權屏幕自動化操作。30天公示期結束，豆包手機助手公布拒絕操作的應用清單，共有超過150款應用明確拒絕了操作，其中包括騰訊系66款、阿里系23款應用，兩個大廠拒絕加入的應用合計89款，約占拒絕名單的57%。

字節跳動與中興通訊在去年12月合作推出搭載豆包手機助手技術預覽版的努比亞M153，售價人民幣3499元。手機主打AI替人操作手機，但發布沒幾天，包括淘寶、微信應用被強制退出，意味AI能操作手機，不代表App願意讓AI操作，因為涉及App掌握了十多年的用戶入口。

儘管豆包提出SEAP協議，允許開發者主動聲明不接受AI自動操作的頁面或功能，試圖通過公開規則解決授權爭議。但從各方應用態度顯示，大廠並不想參與豆包手機這場牌局。

在AI Agent賽道，騰訊、阿里作為競爭對手，近期積極推動AI替用戶辦事。微信6月向小程序開發者開放AI生態接入能力，首批內測團隊包括京東、美團、肯德基、滴滴、攜程等；騰訊同時與手機廠商探索A2A智能體協作。榮耀等廠商已參與相關合作，讓手機AI能通過授權方式調用微信部分功能。

阿里試圖以千問為入口，連接集團內外生活服務，宣布構建全新Personal Agent形態「千問Go！」。