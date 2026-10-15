先進製程3強競逐 台積電靠3關鍵超車

AI摘要 文章摘要整理： 胡正明指出，台積電在先進製程競賽中勝出的核心，不是搶先推出新技術，而是提前布局、累積經驗並把創新轉成高良率量產能力。

全球先進製程進入台積電 、英特爾 與三星 三強競賽新局。三維電晶體鰭式場效電晶體（FinFET）技術重要發明人、台積電前技術長，現任中央研院院士胡正明指出，台積電能從技術追隨者躍升全球晶圓代工龍頭，關鍵不是搶先推出最新技術，而是提前布局、累積製造經驗，並將創新轉化為高良率與穩定量產能力。

胡正明以賽車比喻，當所有車手都必須換上陌生的新車，最後勝出的未必是最早換車的人，而是提前試駕、熟悉性能的選手。

台積電15日舉行法說會，有五個法人關注焦點，包括台積與特斯拉在AI晶片與自駕車運算晶片的最新合作模式、進度與訂單規模；其次是先進製程產能吃緊持續時間，包括三奈米、五奈米產能滿載情況能見度，以及第四季營收季增幅度；第三是未來幾年資本支出規畫是否會因應龐大AI需求與廠房建置，明年再擴大；第四是明年晶圓代工漲價幅度和客戶對價格調漲的接受度與對毛利率的實際貢獻；最後是三奈米與二奈米及導入背面供電技術A16的量產時程與良率爬升狀況等。

胡正明14日出席「拿出辦法來」的新書發表會指出，台積電當年布局FinFET，在技術真正進入量產前，就已提前多年投入研究，團隊耗時約三年完成35奈米至5奈米等不同實驗尺寸的元件驗證，為日後製程轉換奠定基礎。

相較之下，三星率先在三奈米導入環繞閘極電晶體（GAA），卻未能藉此超越台積電。胡正明說，關鍵就在良率，因為先進製程不只要做得出來，更要能「穩定、大量生產，讓客戶掌握成本與交期」。三星過去過度追求技術搶先，忽略製造可行性；台積電因更重視技術成熟度，因而得以維持領先。

至於英特爾，胡正明認為，其背面供電技術（PowerVia）具有競爭優勢，但單一技術突破不足以扭轉三強格局。英特爾擁有深厚研發基礎，真正挑戰是改善量產良率、證明供貨能力，重新取得外部客戶信任。儘管英特爾一度面臨財務危機，如今情況好轉並獲美國政府支持，有助其重返先進製程競爭舞台。

對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）規畫自建Terafab、並尋求台積電協助，胡正明表示，單純採購晶片沒有問題，但若要求台積電移轉製程技術、協助建立整合元件製造廠（IDM）體系，對台積電並非很有吸引力的商業模式；不過「什麼事都有價錢」，即使技轉，台積電也未必需要保證對方量產良率。

面對美國積極推動半導體在地化及地緣政治風險升高，胡正明說，台灣應理解各國降低供應鏈集中風險的需求，不必過度排斥第二供應來源。