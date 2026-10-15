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中國9月出口大增36% 優於預期

記者林茂仁／綜合報導
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中國海關總署表示，9月出口額按年增36.3%至4471.8億美元，創今年2月以來...
中國海關總署表示，9月出口額按年增36.3%至4471.8億美元，創今年2月以來最大升幅，並遠超市場預期的25.7%。圖為一批新能源汽車在山東港口煙台港等待裝船出口。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國9月出口與進口都大幅成長，AI相關晶片、伺服器及汽車出口強勁，推升貿易順差擴大，但也可能加劇與主要貿易夥伴的緊張關係。

中國海關總署公布，9月出口總值4471億美元，年增36.3%，創下今年次高紀錄，進口年增31%，雙雙優於外界預期。然而，9月出口增速加快，貿易順差高達1335億美元，年增近47%，可能導致中國與主要夥伴的貿易緊張關係升溫。

9月貿易順差明顯擴大，主因對美國的貿易順差達到20個月來的最高水準340.1億美元，以及對歐盟的貿易順差擴大至348億美元。

去年11月，中國貿易順差突破1兆美元，全年貿易順差更創下1.189兆美元紀錄。今年前三季中國貿易順差已達9381億美元，年增逾7%，除非出口在最後一季大幅放緩，否則這個製造業強國可望較去年更快突破1兆美元大關。

中國海關總署副署長王軍表示，出口增長主要由晶片和電子元件等科技類產品拉動，全球對人工智慧算力和電力基礎設施的需求持續旺盛。從產品看，積體電路9月出口量僅年增1%，但受全球AI基礎設施建設推動的記憶體晶片短缺影響，出口價格大幅上漲，出口金額449億美元，年增高達136%，累計今年前三季半導體出口金額3015億美元，年增108.1%。

今年前三季，中國在自動數據處理設備（伺服器、電腦、筆電、平板等）出口2315億美元，年增54.6%，該項目為AI算力產業核心基礎設施，也是中國外貿出口的重點機電品類之一。前三季汽車（包含底盤）出口862萬輛、金額達1498億美元，分別年增51.9%、54.3%。

申萬宏源分析，出口超預期一是源於AI相關商品出口強勁增長；二是美國進口恢復與中歐混合動力車「搶出口」帶動消費品出口回升；三是全球AI景氣拉動新興國家工業化進程，進而激發出對中國非AI生產原料的進口需求。

路透引述ING大中華區首席經濟學家Lynn Song分析，中國出口產品正向高附加值領域升級，增速最快的出口品日益集中於更高利潤率的商品，而低端製造業則逐步向其他地區轉移。

展望後市，由於全球AI基礎設施建設沒有放緩跡象，分析師預計對中國製造的技術產品（包括半導體）的需求將保持強勁。申萬宏源認為，10月出口整體或維持較強韌性，AI與消費領域仍將構成主要支撐，但需關注中歐貿易談判的後續影響。

精華 FAQ

  • 9月出口總值4471億美元，年增36.3%，進口年增31%，兩者都明顯高於外界預期，顯示中國外貿在全球需求與科技產品帶動下維持強勁動能。

  • 9月貿易順差達1335億美元，年增近47%，主要因對美國順差升至20個月高點340.1億美元，對歐盟順差也擴大至348億美元，顯示出口壓力仍集中於主要市場。

  • 出口成長主要來自晶片、記憶體晶片、伺服器等AI相關產品，以及汽車出口大增。分析師預期AI基礎設施需求仍強，10月出口可望維持韌性，但須留意中歐貿易談判影響。

歐盟

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