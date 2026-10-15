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中國AI大模型海外周調用量 連續24周超越美國稱冠

記者謝守真／綜合報導
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中國AI大模型海外周調用量連續24周超越美國，上周調用量達86.74兆Token，周增50.96%。不過，專家指出，調用量成長尚未等比例轉化為海外營收，中國AI模型業者仍須面對市場競爭及資料合規等挑戰。

OpenRouter數據顯示，上周（10月5日至11日）全球AI大模型總調用量172兆Token，周增3.61%。中國模型周調用量86.74兆Token，周增50.96%；美國為18.97兆Token，周增17.1%。

上周全球調用量排名前五均為中國模型，DeepSeek V4.1 Flash以41兆Token居首；智譜GLM 5.3 Flash、小米MiMo-V2.6-Flash分列第二、第三。

然而，流量成長尚未等比例轉化為中國模型廠商的海外收入。天際資本創始合夥人張倩表示，隨中國開源模型與前沿閉源模型的能力差距縮小，海外AI業者開始採用中國開源模型，降低對美國閉源模型的依賴。

北京智源人工智慧研究院創始理事長張宏江提醒，OpenRouter榜單不能代表整個AI模型市場的實際占比，評估模型須考量完成任務的最終成本。

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